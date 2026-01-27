2026年數位匯流的決勝戲碼

當外界仍將焦點放在大型語言模型誰更強時，蘋果也悄悄替未來做出選擇，宣布在下一階段的Siri架構中導入Google的Gemini模型。這並非因Gemini絕對領先，而是因這更符合蘋果長期策略的路線。這項合作被視為多年期的深度結盟，涉及雲端運算與模型調校，而非單純的功能整合。

從技術架構來看，Gemini將在蘋果自建的私有雲環境中運行，模型本身可被重新調校，納入Apple Foundation Model系統，並部署到大量裝置上。這代表蘋果並未放棄對AI的控制權，反而藉由合作讓模型成為可調度的資源。這樣的設計也反映一個現實：當模型能力逐漸趨同，誰能控制資料與入口？

另一方面，OpenAI的態度也出現轉向。即使ChatGPT曾深度整合進Apple Intelligence，但內部早已意識到單純成為系統功能將限制未來發展，因此轉而投入自有硬體構想，並由前蘋果設計核心人物領軍，試圖打造一個全新平台。這樣的選擇觸動蘋果的敏感神經，讓雙方從合作走向分歧。

在資本支出與風險承擔上，蘋果始終維持高度克制，相較其他科技巨頭大規模投入AI基礎建設，蘋果選擇以既有硬體優勢搭配外部模型，降低不確定性。但這樣的策略也帶來副作用，包含人才流失與市場質疑蘋果是否在AI競賽中逐步落後。

然而，真正值得關注的並不只是蘋果選了誰，而是這個選擇背後揭示的早已穩定如山的匯流結構變化。進入2026年，AI不再是單點技術競賽，而是一場數位匯流的入口之爭。模型本身正在快速商品化，差距對多數使用者而言已非關鍵，真正有價值的是誰能決定AI在什麼時候、以什麼方式出現在生活中。

這也正是OpenAI面臨的最大焦慮。只要仍依附在手機與作業系統之上，再強的模型都只是被呼叫的工具，而非主導平台。因此，與其說OpenAI要對抗的是蘋果，不如說它要對抗的是人們為何使用手機的根本動機。

真正可能動搖iPhone地位的，不是另一支更強的手機，而是一種全新的互動形式，它可能是一個不需要螢幕、不需要解鎖、不需要操作介面的AI入口。它必須更早察覺需求，更少打擾使用者，更像陪伴而非工具。如果這樣的硬體出現，使用者行為將產生斷裂，資訊查詢、記錄與整理都不再依賴手機。

因此，2026年數位匯流的決勝戲碼在入口主權。OpenAI是否能成功打造這樣的硬體，將決定它是成為下一代平台，還是永遠受制於既有生態。

這場競賽也在重新定義科技公司的分工角色。過去十多年，市場習慣將平台與硬體綁在一起，但在AI時代，這種結構正在鬆動。模型可以外包，算力可以租用，功能可以整合，唯有入口難以取代。這也是為什麼蘋果寧可不當最激進的AI先行者，也要牢牢守住使用者的第一接觸點。

相對之下，OpenAI若無法跨出硬體這一步，即使模型再領先，也可能被「去品牌化」，成為隱形能力供應商。這與該公司的長期願景存在落差。

值得注意的是，這樣的入口之爭不只影響科技產業，也將牽動媒體、內容、服務與商業模式。當AI從工具變成陪伴，從搜尋變成預判，誰能掌握互動節奏，誰就能重新定義注意力分配，而這正是數位匯流真正的權力核心。

因此，2026年不只是技術轉折點，更是一場角色重排的關鍵時刻。AI是否會成為下一個平台，或只是平台的功能，答案將取決於誰能率先走出螢幕、走進生活，並且被留下來。（作者為科技公司執行長）