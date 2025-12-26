2026年新制上路！公費胃癌篩檢、疫苗、長照3.0到健保調整一次看懂

即將告別2025年，明（2026）年元旦起，衛福部多項攸關民眾權益的新制即將上路，涵蓋癌症篩檢、疫苗接種政策、生育補助、長照3.0及健保住院給付等，《民報》一文整理，帶您掌握2026年新制。

疾病預防與癌症篩檢

1.公費胃癌篩檢

胃癌位居我國癌症發生人數及死亡率前10名，每年逾4千人新診斷罹患胃癌、2千多人死於胃癌，其中導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。

國健署自2026年起補助45 歲至 74 歲的民眾，每人終身1 次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，預計將有超過60萬民眾受惠。

此項新制上路後，國健署提供的公費癌症篩檢項目將從原本的5項，包括宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌，新增至6項。

疫苗接種政策

1.新冠疫苗全民接種

為因應冬季呼吸道疾病高峰，疾管署評估疫情風險後調整了接種範圍，明年元旦起擴大至滿6個月以上之全民均可公費接種，至2月28日。

目前供應莫德納（LP.8.1）與 Novavax（JN.1）兩種廠牌，對現行主流變異株具保護效果。滿 12 歲以上民眾可任選一種廠牌接種；滿6個月至11歲兒童則僅限接種莫德納疫苗。

2.成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級

為了簡化接種流程並提升保護力，公費成人肺炎鏈球菌疫苗轉換成20價或21價單劑新疫苗接種，取代原本的兩劑方案。

公費對象包含65歲（含）以上長者、55-64歲原住民、19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象等，將分為2階段開打，第一階段將於2026年1月15日起。

3.調升疫苗接種處置費

行政院已核定將調升公費疫苗合約院所接種處置費，6歲以下幼兒疫苗接種處置費將由每劑100元調升至200元；其餘年齡層疫苗接種處置費將由每劑100元調升至150元，2026年已增加編列8.4億元經費支應，接種單位將完成相關配套作業，預計2026年3月1日實施。

長照3.0啟動

「長期照顧 3.0」計劃將於2026年元旦正式啟動，將分階段實施，預計將有74.5萬人受惠。

1.擴大服務對象（第二階段：2026 年 1 月起）

除原本長照2.0的照顧對象外，新增「全年齡失智且失能者」及「符合健保署急性後期整合照護計畫（PAC）收案對象且長照等級2以上者」以填補原制度的空白。

2. 減輕家庭照顧負擔

住院看護費用由政府與民眾共同分擔，降低家庭在醫療期間的經濟重擔。

３. 智慧科技輔具租賃（第三階段：2026 年7 月起）

補助金額將從原本3年4萬元，提升至3年6萬元；租賃項目也納入智慧科技輔具，範疇涵蓋移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床及安全看視等五大類，讓民眾能根據不同階段的需求彈性更換設備。

育兒支持

1.生育補助提升至10萬元

國民年金（國保）被保險人分娩或早產，每胎生育給付拉高至 10 萬元；未參加相關社會保險（如勞保、公保等）的我國籍新生兒生母，每胎同樣可領取 10 萬元生育補助，若為雙胞胎則補助20萬元，以此類推。

醫療給付方案改善

1. 慢性病管理方案優化

• 新增「高血脂醫療給付改善方案」： 透過心血管風險分級與個別 LDL-C（低密度脂蛋白膽固醇）治療目標，強化慢性病的長期管理，以降低心血管事件發生的風險。

• 修正「慢性阻塞性肺病（COPD）」方案： 依據最新治療指引簡化照護流程，並調升管理照護費與相關評估費用。預計此調整將使約 2.8 萬人受惠。

2. 急診品質與院所分流

調升OHCA（院外心跳停止）病患清醒出院的獎勵，與調升下轉轉診獎勵，以促進醫療院所間的分流，提升病床周轉率。

3. 藥品給付範圍擴大與調整

健保放寬並新增多項特定疾病的藥品給付，提升治療的可近性：

• 癌症與罕病： 放寬部分乳癌用藥的給付條件，並涵蓋更多罕見疾病藥物。

• 早產兒： 納入早產兒呼吸暫停的治療藥品。

• 乾癬： 提供不同劑型的選擇，以提升患者的用藥遵醫囑性。

全民健康保險制度調整

1.投保金額與保費調升

配合最低工資調整至29,500元，健保投保金額分級表最低一級同步調升，估計約 791 萬人受影響，每月平均多繳18元保費，其中受僱者平均增加12元、職業工會增加28元、農漁民增加15元。

2.住院自費額上限調高

因應國民所得調整，同一疾病每次住院負擔上限調高至5.7萬元，全年累計住院上限則調至 9.4 萬元。若在2025年底入院並於2026年初出院，仍適用舊制的5.1萬元上限。

3. 小雇主投保調整

僱用未滿5人的事業負責人等「小雇主」，自行舉證申報的最低投保金額由40,100元調升至42,000元，每人每月自付保費增加約98元。

國民年金調整

受消費者物價指數（CPI）累計成長 6.79% 影響，國保制度有所連動，月投保金額將由19,761元調高至 21,103元，被保險人每月自付保費預計增加約84元。隨投保金額調升，民眾可領取的生育、喪葬及老人年金等各項給付金額也將隨之提高。

社會福利

1.弱勢族群加發生活補助

依據「韌性特別條例」，針對政府列冊之低收入戶、中低收入戶及特定弱勢家庭，連續13個月（2026年1月至2027年1月）加發生活補助，預計受惠人數合計超過100萬人。

• 低收入戶： 每人每月加發1,000元。

• 中低收入戶： 每人每月加發750元。

• 一般弱勢家庭： 家庭總收入平均分配每人最低生活費1.5倍至2.5倍者，每人每月加發500元。

2. 獨居老人關懷與訪視

衛福部將與內政部合作，計劃於2年內完成70萬名獨居長者訪視，並依據長者生活情況進行分級，需求高者將提供送餐、環境改善或安裝緊急救援服務設備。