2026年新制上路！勞保老年給付請領、家庭照顧假、公費疫苗，最新政策一次看
2026年多項政策即將上路，涵蓋醫療、居住、交通等生活面向。《康健雜誌》整理18項新制，帶你全面掌握重要權益。
長照3.0擴大給付對象，撤除年齡門檻
2026年起，長照3.0長照給付對象新增2類，預估74.5萬人受惠：
1. 全年齡失智且失能者。
2. 評估期間符合健保署公告的「急性後期整合照護計畫（PAC）」收案對象，符合長照需要2級以上。
長照扣除額提高至18萬元，減輕賦稅負擔
長照特別扣除額將從12萬元增至18萬元，2026年5月報稅適用，可追溯至2025年1月1日，預計35萬戶受惠。
勞保老年給付請領年齡延後
2026年起，勞保老年給付請領年齡調整為65歲，主要適用於1962年（含）後出生的所有勞工。若未滿65歲想提早領，依勞保局的規定，每提前一年將減給4％年金，最多提前5年（60歲）領取，但會被扣減20％。
換駕照年齡下修，滿70歲繳回駕照享回饋金
自2026年1月起，70歲以上的長輩若繳回駕照，加入TPASS常客方案後，持敬老卡搭乘公共運輸可享50%乘車回饋金，每月上限為1,500元，補助期間為2年。
另外，2026年5月起將正式實施高齡換照新制，換駕照年齡將下修至70歲，70歲以上高齡駕駛應主動換照，75歲以上駕駛則應每3年換照，須通過體檢、認知功能測驗與安全教育課程，並經過醫生評估。違規累犯者則須參加矯正防制班與回訓課程。
新冠疫苗擴大全民接種
新冠公費疫苗將自2026年元旦起開放全民接種，至2月28日止，後續視擴大接種情形再評估是否延長。疾管署呼籲，6個月以上未施打疫苗的民眾盡速接種，提升防護力。依規定，未滿12歲孩童僅能施打莫德納疫苗，12歲以上民眾則可自選疫苗品牌。
公費肺炎鏈球菌疫苗，1月15日開打
自2026年1月15日起，疾管署將20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20），予65歲以上長者、55～64歲原住民及19～64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象施打。
健保住院自付額，調高上限
未來同一疾病，每次住院自行部分負擔費用上限由5萬1,000元增為5萬7,000元；全年累計住院自行負擔部分上限：由8萬6,000元增為9萬5,000元。
不過，若保險對象已於2025年入院、2026年初出院，仍可適用2025年每次住院部分負擔上限5萬1,000元。
預計增加的部分負擔金額為1,198萬元，初估將影響逾萬名病患，但經濟弱勢、重大傷病患者，則不在此限，亦不包含《全民健保法》規定不予給付項目。
健保給付新增7項目
為了因應臨床治療需求、加速急診處置及提升重大外傷緊急手術效率，新增修的健保給付診療項目包括：
1. 非侵入式區域腦 / 身體血氧飽和監測
2. 低 / 中 / 高度生物等效劑量質子放射治療
3. 修訂人工電子耳（人工耳蝸植入術）
4. 緩和醫療家庭諮詢費
5. 急性缺血性腦中風處置費
6. 西醫特定診療之放射線診療、治療處置及手術通則
7. 新增重大外傷緊急手術及麻醉費加成。
新增幽門螺旋桿菌檢測服務
衛福部將提供45～74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。
「高血脂醫療給付改善方案」上路
「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」將自2026年元旦生效，透過動脈粥狀硬化心血管風險分級，建立照護模式與個別低密度膽固醇（LDL-C）治療目標，以預防心血管疾病，減少非必要醫療支出。
基本工資連10年調漲，最低月薪近3萬
2026年起，每月基本工資由2萬8,590元調升為2萬9,500元，最低時薪從190元調升為196元。
基本薪資已連續10年調漲，總調幅達63.3％，估約將有247萬名勞工受惠。此外，衛福部也同步調升「全民健保投保金額分級表」至2萬9,500元，約791萬人保險費受影響，全年保險收入增加約43億元。
病假權入法，禁止雇主不利處分
明年上路的《勞工請假規則》新制，新增「請病假禁止不利處分」及「明確請病假全勤獎金比例原則」。未來勞一年內請病假未超過10日，雇主不得因此給予不利處分；全勤獎金扣發則以請病假日數按比例計算為最低標準。
滿45歲、身心障礙者陷勞資爭議，可延長生活扶助
考量中高齡、高齡及身心障礙勞工在勞資爭議發生後，不容易在短期內重新就業。勞動部表示，未來年滿45歲或持有社政主管機關核發身心障礙證明的申請人，生活費用扶助期間由180日延長至270日，以落實對經濟弱勢勞工的法律扶助。
重大職災資訊透明化，提供職災檢查表
2026年起，勞動部將每季公布「各縣市職災排名」，並詳列企業違法條文供外界監督，擴大資訊揭露。此外，未來將即時提供「職災檢查初步分析表」，讓職災勞工及其家屬能掌握職災原因，並依個案需要，協助證據及後續補償。詳情請見勞動部職業安全衛生署。
新婚、育兒家庭，租金補貼加碼
2026年1月1日起，青年婚育族群申請租金補貼資格放寬，所得標準從最低生活費3倍調至3.5倍，登記結婚2年內，加碼補貼金額50％，多生1胎再加碼50％。
生育給付補助，每胎10萬元
2026年元旦起，台籍女性勞工（含與本國人結婚的外籍配偶）生育即可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達到10萬元，生育多胎者可按比例增給。勞動部說明，預算完成審議程序前，勞保局將先發給生育給付2個月，完成審議程序後，將補發差額補助至10萬元。
育嬰留停彈性化、「照顧假」不扣全勤獎金
2026年元旦起，勞工子女3歲前，可提出育嬰留停申請共計2年，可以「日」為單位，每人30日，雙親合計可請60日，其中6個月仍有8成薪資補貼。
若請家庭照顧假（法源為《性別平等工作法》，可請56小時）、因照顧家人為由向公司請事假（法源為《勞工請假規則》，可請56小時），得以「小時」為單位，有需求者共有112小時可請假，雇主不得扣發全勤獎金。
住頂樓加蓋、違建不可申請租金補貼
國土署發布2026年「300億元中央擴大租金補貼專案」，未來僅有居住在合法住宅者，才可申請租金補貼，若住在頂樓加蓋、違建則不可申請，緩衝期一年。
