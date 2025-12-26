2026年新制一次看 行政院盤點各項重大政策與惠民措施

行政院會今日(26日)通過「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」懶人包，聚焦減輕人民負擔、提供世代支持及促進產業多元發展三大面向，多項政策預計自2026年1月1日起陸續上路。

行政院表示，基本工資已連續10年調漲，明年起基本工資為新台幣2萬9,500元，時薪則調升至196元。同時持續推動減稅措施，提高免稅額、標準扣除額、薪資所得、身心障礙及長照特別扣除額，以及基本生活費，免繳稅所得門檻同步上升。

行政院指出，食、住、行相關稅負亦將調整，明年元旦起，無添加糖飲料免徵貨物稅，彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機不再課徵貨物稅。

在婚育與家庭支持方面，政院推動「青年婚育協助專案（婚育宅）」，包括補助金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目及優先入住社會住宅，新婚家庭2年內補助加碼50%，每生一胎再加碼50%，申請資格也放寬所得標準至3.5倍，並保留中央興辦社宅20%作為婚育宅，租期最長12年。

此外，生育給付將加計生育補助，每胎發給10萬元，與保險生育給付合併發給，預計約12.7萬人受惠；育嬰留職停薪可改以「日」申請，家庭照顧假改以小時申請。

政院同時加強照顧經濟弱勢、獨居老人及學生族群，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者及中低收入老人生活津貼均加發生活補助；並補助大專校院精進校務經營計畫，114至116學年不調漲學雜費，照顧約91萬名學生。

在世代支持方面，文化禮金將常態化發放，對象擴大至13至15歲，13至22歲青年每人可獲1,200點，2026年全年實施；同時強化勞工病假權益，明定雇主不得因勞工請病假為不利處分，違反者將依《勞動基準法》處2萬元至100萬元罰鍰。

在產業多元發展方面，行政院提出跨國勞動力精進方案，製造業為本國勞工加薪2,000元可增加移工名額，核配比率上限由25%放寬至100%，並開放旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力。同時修正《外國專業人才延攬及僱用法》，自明年起分二階段施行，以助產業延攬及留用外國優秀人才。

另規劃平日國旅優惠方案，包含平日住宿獎助、生日住宿獎助、企業員工國內團體旅遊獎勵及Taiwan PASS平日國旅優惠，預計自明年1月起實施。

不過因明年度中央政府總預算尚未在立法院通過，恐影響後續推動部分新制政策進度與實施時程。