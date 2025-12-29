2026年新制／荷包很有感！最低工資調漲2萬9500元 1類人國旅補助3200元

記者鄭玉如／台北報導

迎接2026年，多項新制將上路，包括最低工資調漲、育嬰留停彈性化與國旅補助。（圖／三立資料照）

時序即將迎來2026年，許多新制準備上路，包括最低工資調漲、育嬰留停彈性化、旅遊補助、駕照考照新制等，攸關民眾權益與荷包。其中2026年起，最低薪資從2萬8590元調整至2萬9500元，時薪則由190元調高到196元；另外為了改善國旅市場，交通部觀光署規劃推出「平日住宿優惠方案」，民眾平日入住旅宿，每人第1晚補助800元，續住第2晚補助1200元，即最高能拿到2000元的補貼，若抽中「生日住宿金」再拿1200元。

最低工資調漲

為了減輕通膨壓力，2026年1月1日起，每月最低工資由28590元調整至29500元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資的調幅，從190元調整至196元，預估約247萬名勞工受惠。

育嬰留職停薪照顧彈性化

2026年1月1日上路，育嬰留職停薪改以「日」為單位提出申請，雙親合計能請60日。育嬰留職停薪期間在6個月內的話，仍有8成薪資補貼；另外，家庭照顧假與因照顧家人的事假，得以「小時」為單位請假，雇主不得扣發全勤獎金。

生育補助到10萬

政府以「家庭有育兒，政府來支持」為目標，規劃從2026年1月1日起加碼生育補助。依現行勞工保險條例規定，女性被保險人生育，可請領2個月的生育給付；雙生以上者按比例增給。

為提供家庭更多的育兒支持，「生育給付加補助至10萬」使女性被保險人除了可請領原有的勞保生育給付外，將由政府另外編列預算加給生育補助，合計每胎10萬元。

退休年齡延後到65歲

退休規劃方面出現門檻變動。從2026年1月1日起，勞保老年年金法定請領年齡延至65歲，即1962年（含）以後出生的勞工，需年滿65歲方可請領全額老年年金，其為勞保條例規定的調高上限，除非修法，未來將不再調高。

國旅補助方案

交通部觀光署初步規劃，「平日住宿優惠方案」將發行住宿券，預計於2026年3月啟動，平日住宿（週日至週四、非國定假日），每人最多可抵用兩晚，第一晚補助800元、連住第二晚補助1200元，表示最高回饋2000元；「生日住宿金」每月抽出1000名、每人1200元，即幸運中獎共拿3200元；還有「遊樂園留宿方案」，憑平日住宿即可在隔日免費進入全台26家主題樂園，藉此鼓勵民眾平日出遊。

高齡駕駛滿70歲須換照

2026年5月起實施高齡換照新制，年滿70歲長者，須通過體檢並完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲；滿75歲長者，維持3年換照制度，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，方可換發有效3年的駕照。

新冠疫苗接種對象擴大

為了提升民眾春節期間的防護力，衛福部規劃2026年1月1日至2月28日，擴大COVID-19疫苗接種對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

弱勢族群加發生活補助

社工司針對政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助外，低收入戶每人每月加發1000元、中低收入戶每人每月加發750元生活補助，自2026年1月起至2027年1月底止。

