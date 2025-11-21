2026年新北市長最新民調出爐！李四川大勝蘇巧慧10%

2026新北市長選戰，民進黨日前拍板由立委蘇巧慧出馬，藍白陣營的動向與布局引發關注。最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川領先蘇巧慧10個百分點。

李四川。（圖／中天新聞）

匯流新聞今天公布新北市長選舉民調，結果顯示，若李四川對戰蘇巧慧，有47.1%新北市民支持李四川，37.1%支持蘇巧慧，15.8%未決定。交叉分析顯示，民進黨支持者有82.1%支持蘇巧慧，10.5% 支持李四川；國民黨支持者有87.6%支持李四川，7.4%支持蘇巧慧；民眾黨支持者則有63.3%支持李四川，22.2%支持蘇巧慧。若國民黨改由新北市副市長劉和然出馬，蘇巧慧獲得41.4%新北市民支持，劉和然34.8%，23.8%未決定。值得注意的是，如果是由民眾黨主席黃國昌對決蘇巧慧，新北市民有47.3%支持蘇巧慧，33.4%支持黃國昌，19.3%未決定。

蘇巧慧。（圖／中天新聞）

若藍白合破局，2026年新北市長選戰變成三腳督，民調結果顯示，李四川、蘇巧慧與黃國昌三人對決，新北市民有39.1%支持李四川，35.7%挺蘇巧慧，16.1%支持黃國昌，9.1%未決定；若國民黨改由劉和然出馬，對決蘇巧慧與黃國昌，有39.5%新北市民支持蘇巧慧，24.6%支持劉和然，23.1%支持黃國昌，12.8%未決定。

在知名度方面，民調顯示，有23.2%新北市民知道蘇巧慧要參選新北市長，18.3%知道李四川有意參選，14.0%知道黃國昌有意參選，5.0%知道劉和然有意參選，另有66.4%無明確意見。在政黨支持度方面，有31.2% 新北市民政黨傾向支持國民黨，28.4%支持民進黨，台灣民眾黨15.5%，時代力量3.3%，台灣基進1.4%，11.5%不偏任何政黨，8.3%未表態。

劉和然。（圖／中天新聞）

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月9日至12日晚間，調查對象為戶籍在新北市年滿20歲的新北市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1200份有效樣本，其中市話851份，手機349份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.83個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

