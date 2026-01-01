2026年新生兒恐剩8萬人 醫曝慘況：去年暴跌2成

2026年新生兒恐剩8萬人，醫籲政府3層面加強誘因。新生兒示意圖。（本報資料照）

今天是2026年第一天，各醫院陸續迎來元旦寶寶。專家估計，2025年新生兒人數較前一年下降2成，若照此趨勢，今年恐僅剩8萬多人，年輕人多因學業、就業、經濟考量，選擇延後生育計畫，呼籲政府提供誘因，如生育加分制、聘孕產婦企業減稅、提高生育補助等，幫助年輕人「先生小孩再完成夢想」。

截至中午，林口長庚醫院已誕生7名寶寶（5女2男），另有4人待產；台北長庚已生3個寶寶（2男1女），另有2孕婦待產中；新光醫院目前出生2名寶寶，尚有5人待產；汐止國泰醫院誕生1名女寶寶，另汐止、新竹國泰共有6人待產中。

內政部統計，我國2024年出生人數約13.4萬人，但2025年11月出生僅7946人，創史上新低，全年累計至11月出生人數僅9.8萬人，估全年將跌破11萬人。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，2025年生育率相較2024年下降20％，若照此趨勢、今年再掉20％，新生兒將只剩8萬多人。少子化問題複雜，年輕人不想生小孩，主要原因是怕耽誤學業、就業，或經濟不夠穩定而不敢生。

黃建霈認為，政府應給予協助，學業層面，可比照服兵役加分制度，將生育視為國家貢獻，給予對應分數加成作為誘因；就業上，政府可給予企業孕產婦優惠，如要求錄取一定比例、補助聘雇孕產婦薪資，並給予這類幸福企業「減稅」誘因，孕婦也不必擔心因生育遭歧視或影響就業。

經濟層面，今年起政府將提供每胎10萬元生育補助。不過，黃建霈直言「力道要更大」，實際上至少需要300萬才有吸引力，政府應將補助視為投資，試算每多一個小孩，日後工作約45年可替國家稅收貢獻700、800萬元，且少子化對於國家經濟並不利。

黃建霈強調，政府「要曉得年輕人需要什麼」，才有機會改變年輕人的人生計畫。當年輕人完成學業、就業、買房，年紀可能已經很大，懷孕風險反而更大更危險，或可能有不孕症，若國家透過優惠制度，給予足夠誘因，才能讓年輕人安心、願意「先生小孩再完成人生夢想」。

另外，黃建霈指出，過去婦產科招生率約9成，2025年只剩8成，出現2成的缺口，今年兒科開始有補助，希望政府提升對產科重視，照護應從「胎兒」開始而非從新生兒開始，孕產婦照護沒做好，後續若有相關疾病反而要花更多錢，呼籲產兒科醫療量能，都要透過制度保障、改善。

