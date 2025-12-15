2026年旅遊趨勢出爐 台灣人熱中智慧旅宿

隨著新的一年的到來，旅遊平台提出最新旅遊趨勢及景點推薦。Booking.com發布2026年旅遊趨勢預測，探索自我、強化人際連結成為旅行主要目的，而台灣旅客對於智慧旅宿的接受度高於全球；LINE Pay攜手Agoda推出一鍵支付全球旅宿訂房款項；北海道冬季新熱點「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」主打冬日才有的雪上樂園「Snow Park」升級體驗。

根據Booking.com資料顯示，全球旅人不再滿足於閱讀小說中的奇幻情節，而是渴望親身踏入充滿龍族、精靈和神話生物的奇幻世界；度假屋和公寓型旅宿將進化為充滿未來感的全新形態，全球有77%的旅人準備好體驗配備機器人互動服務的旅宿。

此外，旅客藉由旅遊來檢驗彼此的關係；家中廚櫃成為展現個人品味、設計風格和旅程記憶的秀場；超過3分之2的遊客會考慮在旅遊時購入設計感十足的廚房用品或餐具，將日常廚房變成全球文化的展示櫥窗。高達96%的台灣遊客願意入住配備機器人的智慧旅宿，比率為全球第3高(全球平均77%)；81%願意和伴侶、同事或新朋友旅行測試契合度，87%會觀察旅伴是否主動承擔規畫責任。

在「旅遊廚藏品」趨勢中，台灣旅人有81%願意專程前往餐具或廚房用品知名目的地、80%會選購設計感廚具，高於全球平均68%。可見2026年的旅行將不再只是休息或觀光，而是探索自我、強化人際連結、重溫回憶與慶祝日常的新方式，啟動一個多元、個性化且極具故事性的全新旅遊時代。

LINE Pay聯手Agoda，提供LINE Pay用戶一鍵支付Agoda全球旅宿訂房款項的服務，而Agoda訂房介面目前提供39種語言選擇，並支援超過50種幣別切換，方便使用者進行匯率換算與價格比較。即日起LINE Pay用戶於Agoda訂房時，只須先將交易貨幣切換成新台幣，並選擇「立即付款」的選項，就能透過LINE Pay綁定的信用卡或簽帳金融卡結帳，全程無須輸入卡號即可輕鬆完成預訂。

北海道冬季新熱點「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」位於札幌近郊的北廣島市，擁有頂尖球場規格設施，更結合住宿、溫泉、美食與戶外活動，為旅客打造札幌市區近郊可輕鬆抵達的複合式棒球渡假園區。即日起到明(2026)年2月28日，冬季限定雪上樂園「Snow Park」升級登場。

Snow Park不僅延續廣受歡迎的滑雪、雪橇、雪上橡皮艇等活動，更新增以北海道的粉雪打造而成的巨大雪山「Snow Mountain」，以及雪上RC遙控車賽道，讓所有人都能在這裡度過前所未有的歡樂時光。

