2026年旅遊3大新趨勢 可樂旅遊推主題旅遊、雄獅搭長榮推最低6折起限定優惠！



2026年旅遊3大新趨勢，圖為祕魯庫斯科最盛大的「太陽祭」(圖：可樂旅遊提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】





一年的開始，想出國玩嗎？想知道今(2026)年的旅遊趨勢嗎？根據旅遊業者可樂旅遊觀察，台灣旅客對「主題式旅遊」需求明顯增長，而「療癒」、「運動」，以及「深度」成為三大關鍵趨勢，旅遊不再只是純粹玩樂，而是一場「為自己打造的風格旅程」，旅人不妨參考趨勢，找到自己最對味的旅遊目的地！除此之外，雄獅旅遊，為搶攻2026年上半年旅遊市場，搶搭長榮航空，推限定限時優惠，最低6折起！

廣告 廣告

一、運動與行動型體驗，全包式滑雪度假村超搶手──







可樂旅遊推薦Club Med日本滑雪度假村，全包式服務一次到位，且由專業教練帶領(圖：業者提供)



運動型旅遊以明確主題與現場體驗，吸引為興趣而移動的旅人，滑雪旅遊一直是台灣民眾在冬日遊的風潮，無論是朋友相約、親子同遊，皆是冬季假期的熱門選擇。其中日本的粉雪，以及Club Med日本滑雪度假村全包式服務，將住宿、精緻美饌、分齡分級滑雪課程一次到位，由專業教練帶領，即使是初學者也能安心上雪道。面對雪季旺季一位難求的情況，可樂旅遊更提前布局，已取得2026／2027年日本北海道4大Club Med度假村資源，規劃5至6日行程，且祭出超級早鳥方案，每人最高折3,000元，指定信用卡再享95折優惠。







可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含排位賽與正賽門票，並結合日本站自由行(圖：業者提供)



2026年度「一級方程式賽車（Formula 1）」預計於3月中旬揭開新賽季序幕，賽事橫跨多個國家與城市，持續吸引全球車迷目光。可樂旅遊精選2026年F1大獎賽行程，包含：排位賽與正賽門票，保證席次入場觀賽，感受速度競技的震撼魅力。除了賽車，可樂旅遊亦同步規劃暑假「日本職棒觀賽團」中，將帶您前往東京、大阪、北海道等地，親自感受日本職棒熱血沸騰的應援文化，體驗各大巨蛋感受獨有的加油聲浪，還有機會見證台灣英雄在日職賽場上的威風淋漓！

二、療癒型旅遊崛起，慢下來的新奢華──







銀山溫泉5日遊，入住獨家包棟日本銀山古勢起屋本館1晚，一泊三食(圖：業者提供)



在繁忙的生活型態下，「療癒」漸成為旅人嚮往的旅行氛圍，結合自然景觀與質感住宿的行程熱度持續攀升，更重視旅程中節奏感與整體舒適度，不在於「什麼都不做」，而是在適度安排中，讓身心真正獲得休息。

可樂旅遊推薦「銀山溫泉5日遊」，入住獨家包棟日本銀山古勢起屋本館1晚，一泊三食每人最低46,800元起。漫遊越南峴港古鎮、全程入住五星飯店，融合傳統與現代的輕奢風格，每人3萬元有找。或前往克羅埃西亞五星度假村體驗高級露營 Glamping，造訪世界級國家公園，結合馬術表演、品酒與松露採集，打造擁抱自然的療癒旅程。

此外，可樂旅遊也推出「玩美家族，世界遺產旅行12日」，走進祕魯庫斯科最盛大的「太陽祭」，搭乘高山景觀火車前往世界文化遺產「馬丘比丘」，以空中視角俯瞰神秘的納斯卡線，讓文化探索成為療癒自我的一種方式。

三、深度漫遊，體驗在地特色鐵道、節慶、自然景觀──







可樂旅遊今年獨家包裝九州高級觀光列車「36+3列車」，透過交通工具體驗讓旅人更深(圖：業者提供)



深度旅遊持續受到關注，重點不在於走訪多少景點，而是如何與地方產生連結，透過交通工具、歷史脈絡與飲食文化的整合，讓旅人更深度了解目的地。日本特色鐵道旅遊正是代表之一，可樂旅遊今年推出結合最北「JR宗谷號」鐵道與利尻島跳島體驗，更獨家包裝九州高級觀光列車「36+3列車」，讓移動本身即是一段文化體驗，也呼應慢旅與永續的旅遊趨勢。







可樂旅遊特別規劃住宿在格陵蘭島5晚的行程，不僅欣賞自然景觀，更安排參訪格陵蘭(圖：業者提供)





韓國以四季節慶展現地方文化樣貌，無論是熱門的咸安落火節、七甲山冰柱節，還是保寧泥漿節，旅人透過實地參與文化活動，深入理解在地文化脈絡，玩出最不一樣的韓國之旅。對許多旅人來說，「極地探險」是一生必訪的清單之一，可樂旅遊特別規劃住宿在格陵蘭島5晚的行程，參訪格陵蘭博物館、融入當地生活，在瑟默米尤特和冰峽灣健行，近距離欣賞艾奇冰川的壯闊景觀，在旅行的同時，引領旅人思考自然保育與文化保護的永續議題。









.雄獅推長榮美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖最低至少8 折起。（圖／業者提供）





雄獅旅遊為搶攻2026上半年旅遊商機，宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，活動期間1月26日起至1月31日下單機票，再贈送eSIM。鎖定1月26日至6月30日 出發檔期，日本神戶來回機票搶購價僅6,999元起（約原價6折），美西、東北亞及東南亞等熱門航點亦享有7 折起優惠。此外，雄獅 APP 與中國信託信用卡亦推出專屬回饋，最高可折抵1,000元，為旅客省下可觀旅費。







雄獅獨家開賣！長榮首爾、釜山機票8折起再送eSIM。（圖／業者提供）







雄獅旅遊 1／26 起限時6天，開搶長榮神戶 6,999 元機票。（圖／業者提供）



針對國人最愛的東北亞旅遊，首推「超殺快閃」活動，日本神戶航線每日限量釋出優惠機位，來回含稅價僅＄6,999，相當於原價6 折，是前往關西地區旅遊的高 CP 值新選擇；大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」，讓旅客不僅省機票，還能豐富當地行程體驗。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低至少8折起，滿足不同族群的旅遊需求。

為回饋消費者，雄獅旅遊更祭出第二重優惠，天天登入雄獅 APP，即可領取專屬長榮航空800元折扣碼；或搭配中國信託信用卡購買長榮機票，限定加碼折扣碼，最高折＄1,000。







