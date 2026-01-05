2026年日光海島生活節 3/6起高雄雙主場擴大辦理

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄市府今天宣布，今年將再攜手美、日、菲、泰駐高雄機構續辦「日光海島生活節」，於3月6日至8日在中央公園及高雄車站雙主場舉行；市長陳其邁說，盼藉此深化城市外交與民間友誼。

高雄市行政暨國際處今天發布新聞稿表示，2025年首度舉辦日光海島生活節（Sunshine Island Vibe Fest）深獲好評，今年將再攜手美國、日本、菲律賓及泰國等駐高機構共同合辦，且擴大場域及天數，內容也更加精彩。

高雄市行政暨國際處表示，今年的日光海島生活節將於3月6日至8日登場，活動天數延長、更採雙主場模式，於中央公園及高雄車站同步展開；集結美、日、菲、泰及東南亞國家海島特色，並聚焦移工及新住民文化，打造多元共融內容。

陳其邁表示，高雄作為海港城市，長期與各國在經貿、教育、文化等領域互動密切，共享民主自由等核心價值；期待透過日光海島生活節，讓市民與來自世界各地的朋友在輕鬆場域中交流，深化城市外交與民間友誼。

美國在台協會高雄分處處長張子霖（Neil H. Gibson）肯定日光海島生活節不僅是文化交流平台，更是深化彼此友誼重要活動。日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史（Masafumi Oku）則期待透過活動高人氣，進一步強化各國合作。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，目前5個主辦單位已在全力籌備，邀集多國品牌市集及歌手，也期盼透過展演、市集、講座、運動等多元體驗，增進跨國理解與互動；市府也跨局處合作，持續打造高雄成為更友善、有溫度的國際城市。

「2026日光海島生活節」由高雄市行政暨國際處、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、泰國貿易經濟辦事處合辦，日月光、全家便利商店、高雄捷運公司等支持贊助。（編輯：陳仁華）1150105