2026年日本的西瓜卡大進化！企鵝圖案掰掰還要升級成「全能電子錢包」

日本 JR 東日本（JR East）2025年11月投下一顆震撼彈，陪伴日本旅客 25 年的 Suica（西瓜卡）招牌吉祥物——黑白胖企鵝「Suica Penguin」，預計在 2026 年底正式從卡面畢業。這項消息讓許多日本網友與海外旅客都大感不捨，甚至衝上社群熱搜。除了卡面吉祥物的異動消息，官方同時宣布 Suica 數位化升級，推出全新的「teppay」行動支付服務，象徵日本交通 IC 卡邁入下一階段的全面電子錢包時代。

陪伴 25 年的身影告別卡面：Suica 企鵝的歷史、誕生與地位

Suica Penguin 的人氣之高，可以說是日本交通卡史上的奇蹟。牠不是單純的吉祥物，而是影響 Suica 形象、品牌甚至行銷的核心角色。

Suica Penguin 出生於 2001 年 / Suica 正式上市



當時 JR 東日本希望推出一張「親切有趣、不會太科技感」的交通智慧卡，因此邀請了知名繪本作家兼插畫家 坂崎千春（Chiharu Sakazaki）設計卡面角色。坂崎以「能讓每個人都感到靠近、又帶點呆萌感」為理念，選擇了外型圓潤、步伐輕快的企鵝作為主角。

這隻企鵝後來紅到超越交通卡範圍，他不但成為 JR 東日本官方商品店「Pensta」的主力角色，推出的週邊商品如文具、玩偶、杯具、包袋、季節限定周邊都受到粉絲歡迎，甚至還曾推出聖誕造型、夏季冷飲聯名、萬聖節系列，東京車站地下街的專賣店，還有粉絲專程排隊只為搶限量版，對許多人而言，Suica Penguin 代表的不只是交通便利，更是一段日本旅行的回憶。

把企鵝撤下的原因

由於企鵝圖案授權時間到期，Suica企鵝預計於2026年度末（約2027年3月底）「畢業」。JR 東日本說明，Suica 預計在 2026 年全面改版、邁向「卡片與 APP 整合化」道路，為了在視覺上更強調「一卡多用」的概念，未來實體卡將採用更簡潔、中性的設計。企鵝圖案走向「畢業」並轉往數位領域，可能會以虛擬角色、貼圖或官方活動方式持續存在，不會再出現在卡面上。

這也等於宣布現行的企鵝卡面，就要成為限量絕版收藏，日本網友紛紛表示「童年結束了」、「真的要去買一張放著」、「希望推出紀念款」，很多台灣愛好日本旅遊者也驚呼可惜！

Suica企鵝的週邊商品多元，深受粉絲喜愛！

依照日本相關業界推測，企鵝仍會作為角色在官方活動中登場，周邊可能逐年縮減，但不會完全消失。然而「企鵝卡面」本身勢必會變成絕版收藏，未來在二手市場的價格很可能攀升。許多日本網友已打算在 2026 年前多買幾張未開封卡片留作紀念。

改版後的Suica APP，不再只是放交通卡，它會變成一個全能電子錢包：負責支付功能的、就是這次新增的「teppay」，teppay可以做到像 PayPay、LINE Pay 一樣的事：例如QR Code 付款、好友轉帳、線上購物，甚至還有回饋點數。

teppay 是什麼？

它是一個整合在 Suica APP 裡的新功能，用途比傳統交通卡更廣泛——

支援 QR Code 付款

支援好友之間轉帳

支援線上購物

支援點數回饋與會員機制

換句話說，它的功能等級已經接近 PayPay、LINE Pay 這種日本主流行動支付。相比過去，Suica 原本的使用場景偏向交通與販賣機，例如搭電車、搭巴士、便利商店、小額支付。而 teppay 則大幅擴張了使用範圍，讓 Suica APP 成為真正意義上的「生活支付中心」。

以往用西瓜卡消費有2萬日幣的上限，但teppay的電子錢包上限直接拉到 30 萬日幣，就代表去高級餐廳、逛百貨買精品、都能直接用它掃碼付！不過要注意：teppay不能拿來搭車，搭交通工具時，還是要切換到Suica頁面，但APP內的teppay餘額是可以轉到西瓜卡使用的。

除此之外，JR 東日本也在測試一些超方便的新服務：前陣子很紅的「掃臉進站」JR終於也跟進啦，目前在新潟車站試營運。還有另一種完全0接觸的感應閘門，聽說只要把交通卡放在包包或口袋裡就能通過，完全不需要掏卡，而這項服務也還在測試中無論哪種功能都很令人期待！

JR 東日本版本的掃臉進站功能正進行測試與逐步推廣的過程。

1.「掃臉進站」正式導入實驗

日本先前曾有私鐵試驗人臉辨識過閘門，但 JR 系統一直沒有跟進。今年開始，新潟車站率先導入 JR 東日本版本的人臉識別閘門，乘客只要事先在 APP 註冊資訊，入站時對著攝影機即可通過，不需掏卡、不需拿手機。若實測順利，未來有望擴大到東京、大阪等主要車站。

2.「零接觸感應」新閘門也受到旅客關注

交通卡放在口袋也能感應入站

這項服務仍在測試中，原理為高感度讀取器，可在乘客走近閘門時讀取卡片資訊。未來有望真正做到「走過去就入場」，省下掏卡、掏手機的時間，對行李多、旅客流量大的車站特別有幫助。

從 2001 年誕生至今，Suica Penguin 陪伴了無數旅客在東京搭車、通勤、買便當、喝飲料。牠的告別不只是卡面變更，而是一個時代的轉折：實體卡逐漸淡出、智慧交通與行動支付全面整合，成為新的旅遊標準。 2026 年的 Suica 升級，不僅為在地人提供更智慧的生活工具，也替來到日本的旅客帶來更多便利。雖然少了熟悉可愛的企鵝，但交通與支付的未來將變得更快、更輕鬆、更具彈性。 對於喜愛日本旅行的粉絲而言，這是不只一段回憶的逗點，也是下一段旅程新體驗的開始。

