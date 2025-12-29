景點+

2026年日本的西瓜卡大進化！企鵝圖案掰掰還要升級成「全能電子錢包」

文／景點+ 張盈盈整理

 

 

日本 JR 東日本（JR East）2025年11月投下一顆震撼彈，陪伴日本旅客 25 年的 Suica（西瓜卡）招牌吉祥物——黑白胖企鵝「Suica Penguin」，預計在 2026 年底正式從卡面畢業。這項消息讓許多日本網友與海外旅客都大感不捨，甚至衝上社群熱搜。除了卡面吉祥物的異動消息，官方同時宣布 Suica 數位化升級，推出全新的「teppay」行動支付服務，象徵日本交通 IC 卡邁入下一階段的全面電子錢包時代。

圖／景點+ 張盈盈

陪伴 25 年的身影告別卡面：Suica 企鵝的歷史、誕生與地位

 

Suica Penguin 的人氣之高，可以說是日本交通卡史上的奇蹟。牠不是單純的吉祥物，而是影響 Suica 形象、品牌甚至行銷的核心角色。

 

 

Suica Penguin 出生於 2001 年 / Suica 正式上市 


當時 JR 東日本希望推出一張「親切有趣、不會太科技感」的交通智慧卡，因此邀請了知名繪本作家兼插畫家 坂崎千春（Chiharu Sakazaki）設計卡面角色。坂崎以「能讓每個人都感到靠近、又帶點呆萌感」為理念，選擇了外型圓潤、步伐輕快的企鵝作為主角。

圖／JR東日本，以下同

這隻企鵝後來紅到超越交通卡範圍，他不但成為 JR 東日本官方商品店「Pensta」的主力角色，推出的週邊商品如文具、玩偶、杯具、包袋、季節限定周邊都受到粉絲歡迎，甚至還曾推出聖誕造型、夏季冷飲聯名、萬聖節系列，東京車站地下街的專賣店，還有粉絲專程排隊只為搶限量版，對許多人而言，Suica Penguin 代表的不只是交通便利，更是一段日本旅行的回憶。

把企鵝撤下的原因

 

 

由於企鵝圖案授權時間到期，Suica企鵝預計於2026年度末（約2027年3月底）「畢業」。JR 東日本說明，Suica 預計在 2026 年全面改版、邁向「卡片與 APP 整合化」道路，為了在視覺上更強調「一卡多用」的概念，未來實體卡將採用更簡潔、中性的設計。企鵝圖案走向「畢業」並轉往數位領域，可能會以虛擬角色、貼圖或官方活動方式持續存在，不會再出現在卡面上。

 

 

 

這也等於宣布現行的企鵝卡面，就要成為限量絕版收藏，日本網友紛紛表示「童年結束了」、「真的要去買一張放著」、「希望推出紀念款」，很多台灣愛好日本旅遊者也驚呼可惜！

Suica企鵝的週邊商品多元，深受粉絲喜愛！

依照日本相關業界推測，企鵝仍會作為角色在官方活動中登場，周邊可能逐年縮減，但不會完全消失。然而「企鵝卡面」本身勢必會變成絕版收藏，未來在二手市場的價格很可能攀升。許多日本網友已打算在 2026 年前多買幾張未開封卡片留作紀念。

改版後的Suica APP，不再只是放交通卡，它會變成一個全能電子錢包：負責支付功能的、就是這次新增的「teppay」，teppay可以做到像 PayPay、LINE Pay 一樣的事：例如QR Code 付款、好友轉帳、線上購物，甚至還有回饋點數。

 

 

teppay 是什麼？

它是一個整合在 Suica APP 裡的新功能，用途比傳統交通卡更廣泛——

  • 支援 QR Code 付款

  • 支援好友之間轉帳

  • 支援線上購物

  • 支援點數回饋與會員機制

 

換句話說，它的功能等級已經接近 PayPay、LINE Pay 這種日本主流行動支付。相比過去，Suica 原本的使用場景偏向交通與販賣機，例如搭電車、搭巴士、便利商店、小額支付。而 teppay 則大幅擴張了使用範圍，讓 Suica APP 成為真正意義上的「生活支付中心」。

以往用西瓜卡消費有2萬日幣的上限，但teppay的電子錢包上限直接拉到 30 萬日幣，就代表去高級餐廳、逛百貨買精品、都能直接用它掃碼付！不過要注意：teppay不能拿來搭車，搭交通工具時，還是要切換到Suica頁面，但APP內的teppay餘額是可以轉到西瓜卡使用的。

 

除此之外，JR 東日本也在測試一些超方便的新服務：前陣子很紅的「掃臉進站」JR終於也跟進啦，目前在新潟車站試營運。還有另一種完全0接觸的感應閘門，聽說只要把交通卡放在包包或口袋裡就能通過，完全不需要掏卡，而這項服務也還在測試中無論哪種功能都很令人期待！

 

JR 東日本版本的掃臉進站功能正進行測試與逐步推廣的過程。

1.「掃臉進站」正式導入實驗

 

日本先前曾有私鐵試驗人臉辨識過閘門，但 JR 系統一直沒有跟進。今年開始，新潟車站率先導入 JR 東日本版本的人臉識別閘門，乘客只要事先在 APP 註冊資訊，入站時對著攝影機即可通過，不需掏卡、不需拿手機。若實測順利，未來有望擴大到東京、大阪等主要車站。

 

 

 

2.「零接觸感應」新閘門也受到旅客關注

 

交通卡放在口袋也能感應入站

 

這項服務仍在測試中，原理為高感度讀取器，可在乘客走近閘門時讀取卡片資訊。未來有望真正做到「走過去就入場」，省下掏卡、掏手機的時間，對行李多、旅客流量大的車站特別有幫助。

從 2001 年誕生至今，Suica Penguin 陪伴了無數旅客在東京搭車、通勤、買便當、喝飲料。牠的告別不只是卡面變更，而是一個時代的轉折：實體卡逐漸淡出、智慧交通與行動支付全面整合，成為新的旅遊標準。 2026 年的 Suica 升級，不僅為在地人提供更智慧的生活工具，也替來到日本的旅客帶來更多便利。雖然少了熟悉可愛的企鵝，但交通與支付的未來將變得更快、更輕鬆、更具彈性。 對於喜愛日本旅行的粉絲而言，這是不只一段回憶的逗點，也是下一段旅程新體驗的開始。

 

 

2026旅日新手行前避雷！西瓜卡Teppay 新制必知｜免掏卡感應進站｜換匯神技+0手續費｜搭電車如何賺 50%回饋！

》https://www.youtube.com/watch?v=agDWevHx6m4

 

 

 

大阪自由行住宿怎麼選？民宿還是飯店更划算 從交通便利到CP值細節 新手不踩雷住宿指南

https://www.mook.com.tw/article/39166

