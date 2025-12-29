2026年日本的西瓜卡大進化！企鵝圖案掰掰還要升級成「全能電子錢包」
文／景點+ 張盈盈整理
日本 JR 東日本（JR East）2025年11月投下一顆震撼彈，陪伴日本旅客 25 年的 Suica（西瓜卡）招牌吉祥物——黑白胖企鵝「Suica Penguin」，預計在 2026 年底正式從卡面畢業。這項消息讓許多日本網友與海外旅客都大感不捨，甚至衝上社群熱搜。除了卡面吉祥物的異動消息，官方同時宣布 Suica 數位化升級，推出全新的「teppay」行動支付服務，象徵日本交通 IC 卡邁入下一階段的全面電子錢包時代。
圖／景點+ 張盈盈
陪伴 25 年的身影告別卡面：Suica 企鵝的歷史、誕生與地位
Suica Penguin 的人氣之高，可以說是日本交通卡史上的奇蹟。牠不是單純的吉祥物，而是影響 Suica 形象、品牌甚至行銷的核心角色。
Suica Penguin 出生於 2001 年 / Suica 正式上市
當時 JR 東日本希望推出一張「親切有趣、不會太科技感」的交通智慧卡，因此邀請了知名繪本作家兼插畫家 坂崎千春（Chiharu Sakazaki）設計卡面角色。坂崎以「能讓每個人都感到靠近、又帶點呆萌感」為理念，選擇了外型圓潤、步伐輕快的企鵝作為主角。
圖／JR東日本，以下同
這隻企鵝後來紅到超越交通卡範圍，他不但成為 JR 東日本官方商品店「Pensta」的主力角色，推出的週邊商品如文具、玩偶、杯具、包袋、季節限定周邊都受到粉絲歡迎，甚至還曾推出聖誕造型、夏季冷飲聯名、萬聖節系列，東京車站地下街的專賣店，還有粉絲專程排隊只為搶限量版，對許多人而言，Suica Penguin 代表的不只是交通便利，更是一段日本旅行的回憶。
把企鵝撤下的原因
由於企鵝圖案授權時間到期，Suica企鵝預計於2026年度末（約2027年3月底）「畢業」。JR 東日本說明，Suica 預計在 2026 年全面改版、邁向「卡片與 APP 整合化」道路，為了在視覺上更強調「一卡多用」的概念，未來實體卡將採用更簡潔、中性的設計。企鵝圖案走向「畢業」並轉往數位領域，可能會以虛擬角色、貼圖或官方活動方式持續存在，不會再出現在卡面上。
這也等於宣布現行的企鵝卡面，就要成為限量絕版收藏，日本網友紛紛表示「童年結束了」、「真的要去買一張放著」、「希望推出紀念款」，很多台灣愛好日本旅遊者也驚呼可惜！
Suica企鵝的週邊商品多元，深受粉絲喜愛！
依照日本相關業界推測，企鵝仍會作為角色在官方活動中登場，周邊可能逐年縮減，但不會完全消失。然而「企鵝卡面」本身勢必會變成絕版收藏，未來在二手市場的價格很可能攀升。許多日本網友已打算在 2026 年前多買幾張未開封卡片留作紀念。
改版後的Suica APP，不再只是放交通卡，它會變成一個全能電子錢包：負責支付功能的、就是這次新增的「teppay」，teppay可以做到像 PayPay、LINE Pay 一樣的事：例如QR Code 付款、好友轉帳、線上購物，甚至還有回饋點數。
teppay 是什麼？
它是一個整合在 Suica APP 裡的新功能，用途比傳統交通卡更廣泛——
支援 QR Code 付款
支援好友之間轉帳
支援線上購物
支援點數回饋與會員機制
換句話說，它的功能等級已經接近 PayPay、LINE Pay 這種日本主流行動支付。相比過去，Suica 原本的使用場景偏向交通與販賣機，例如搭電車、搭巴士、便利商店、小額支付。而 teppay 則大幅擴張了使用範圍，讓 Suica APP 成為真正意義上的「生活支付中心」。
以往用西瓜卡消費有2萬日幣的上限，但teppay的電子錢包上限直接拉到 30 萬日幣，就代表去高級餐廳、逛百貨買精品、都能直接用它掃碼付！不過要注意：teppay不能拿來搭車，搭交通工具時，還是要切換到Suica頁面，但APP內的teppay餘額是可以轉到西瓜卡使用的。
除此之外，JR 東日本也在測試一些超方便的新服務：前陣子很紅的「掃臉進站」JR終於也跟進啦，目前在新潟車站試營運。還有另一種完全0接觸的感應閘門，聽說只要把交通卡放在包包或口袋裡就能通過，完全不需要掏卡，而這項服務也還在測試中無論哪種功能都很令人期待！
JR 東日本版本的掃臉進站功能正進行測試與逐步推廣的過程。
1.「掃臉進站」正式導入實驗
日本先前曾有私鐵試驗人臉辨識過閘門，但 JR 系統一直沒有跟進。今年開始，新潟車站率先導入 JR 東日本版本的人臉識別閘門，乘客只要事先在 APP 註冊資訊，入站時對著攝影機即可通過，不需掏卡、不需拿手機。若實測順利，未來有望擴大到東京、大阪等主要車站。
2.「零接觸感應」新閘門也受到旅客關注
交通卡放在口袋也能感應入站
這項服務仍在測試中，原理為高感度讀取器，可在乘客走近閘門時讀取卡片資訊。未來有望真正做到「走過去就入場」，省下掏卡、掏手機的時間，對行李多、旅客流量大的車站特別有幫助。
從 2001 年誕生至今，Suica Penguin 陪伴了無數旅客在東京搭車、通勤、買便當、喝飲料。牠的告別不只是卡面變更，而是一個時代的轉折：實體卡逐漸淡出、智慧交通與行動支付全面整合，成為新的旅遊標準。 2026 年的 Suica 升級，不僅為在地人提供更智慧的生活工具，也替來到日本的旅客帶來更多便利。雖然少了熟悉可愛的企鵝，但交通與支付的未來將變得更快、更輕鬆、更具彈性。 對於喜愛日本旅行的粉絲而言，這是不只一段回憶的逗點，也是下一段旅程新體驗的開始。
MOOK玩什麼
2026旅日新手行前避雷！西瓜卡Teppay 新制必知｜免掏卡感應進站｜換匯神技+0手續費｜搭電車如何賺 50%回饋！
》https://www.youtube.com/watch?v=agDWevHx6m4
大阪自由行住宿怎麼選？民宿還是飯店更划算 從交通便利到CP值細節 新手不踩雷住宿指南
其他人也在看
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 59
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 6 小時前 ・ 417
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 47
靠日籍「三本柱」賺爛 美媒點出道奇外野手投資他最虧
MLB（Major League Baseball，美國職業棒球大聯盟）道奇隊精準投資日籍「三本柱」，不僅帶動戰績成長，也讓球隊營收同步攀升。不過實際上，道奇陣容中仍存在幾筆錯誤投資，包括年薪 1700 萬美元的外野手康佛托（Michael Conforto），以及年薪 1259 萬美元的終結者史考特（Tanner Scott）。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 4
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 65
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 80
南亞科、群聯都噴！記憶體只剩它還在地板？法人點名「這檔」要哭了：股價還在百元初頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近期火力全開，從製造端的南亞科（2408）、華邦電（2344），到IC設計的群聯，模組廠威剛、創見，以及封測族群力...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光
日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 20
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 214
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 147
他買袋裝米竟見超多小蟲！有米蟲還可以吃嗎？專家分享妙招
天氣潮濕，容易孳生蚊蟲，即使未開封的食物，也不能倖免。有網友曾在臉書《超市優惠關注組》表示，在超市購買一包米之後發現，未開封的袋裝米中有很多細小的螞蟻爬來爬去，最後決定要求退款。究竟袋裝米中的昆蟲是什健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 2
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 101