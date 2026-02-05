2026年星戰主題夜間活動開跑！「曼達洛人與古古」主題訓練營5/23登場

《圖說》升級版星際大戰「曼達洛人與古古」主題訓練營，115年5月23日將於新北大都會公園盛大登場。（圖／全統運動提供）

【民眾新聞網方健龍綜合報導】2025年星際大戰主題路跑號召眾多星戰粉挑戰自我，隨著「曼達洛人與古古」（The Mandalorian and Grogu）全新電影，將於今年5月20日登上全台大銀幕，這對銀河搭檔的冒險故事將再度掀起熱潮。為呼應這波星戰盛事，全統運動將於2026年5月23日於新北大都會公園，推出升級版星際大戰「曼達洛人與古古」主題訓練營。活動內容將首次導入晶片計時系統，並於10K賞金獵人組設置總排名獎金制度，從趣味型「主題體驗路跑」跨入「計時賽」領域。

主辦單位表示，本次賽事刻意選在夜間舉行，賽道將規畫夜間照明確保安全無虞。五月夜間氣溫較為涼爽，且時段完美呼應星際大戰的經典銀河背景—浩瀚星空與深邃宇宙，跑者將在夜色中體驗穿梭銀河般的奔跑節奏。

全統運動指出，「3.5K新進學徒組」與「10K賞金獵人組」皆採全程晶片計時，成績即時上傳。10K組別特別設有總排名獎金，凡獲得男女組前5名之選手，除獎金外，另可再獲得一座「曼達洛人與古古」主題特製規格獎盃。獎盃以「我輩之道」為核心精神，透過透光壓克力呈現曼達洛人與古古主題形象，搭配溫潤木質底座，展現獨特的光影層次與收藏質感。

「曼達洛人與古古」主題訓練營物資包含主題系列品項：上衣、連帽浴巾、證件套、紀念幣、訓練襪、托特包、造型鑰匙圈、結訓獎牌、結訓證書與號碼布，共10件精選內容。多數物資提供雙款式設計選擇，滿足粉絲收藏需求。訓練營現場將轉化為為粉絲量身打造的結訓派對，搭配主題音樂、闖關活動與拍照區。讓粉絲參加完訓練營後能一氣呵成地享受音樂與派對氛圍！

台灣華特迪士尼與「全統運動」為回饋一同共襄盛舉的粉絲們，特別規劃四大限定贈獎！完成報名即可獲得抽獎資格，有機會將珍貴好禮帶回家！

1.抽獎活動一：「首映會搶先看」:活動報名首二日（2026/02/05-2026/02/06）完成報名+繳費者即可參加「曼達洛人與古古」電影首映會抽獎（得獎者共50名），中獎者可攜帶一位親友於賽前搶先觀賞，感受銀河冒險的震撼！

首映會場次與地點待五月上旬確認後公佈。得獎名單公布時間：賽事截止報名後3~5個工作日內，公告於活動網頁「最新消息」頁籤。領獎方式得獎者須本人持身份證件現場領票，不得轉讓、兌換 其他場次或現金，無法配合視同放棄。

2.抽獎活動二：「2D電影交換券」：於搶先報名期限內（2026/02/05-2026/02/25）完成活動報名與繳費，即有機會抽限量300張2D電影交換券。

3.抽獎活動三：「雙面印刷前導電影海報」：於活動截止日前完成報名與繳費，即有機會獲得前導款設計原廠進口原尺寸大型雙面印刷海報，共計抽100名。

4.搶先報名贈多功能手機掛飾零錢包：於搶先報名期限內完成報名繳費，即可免費獲得古古款零錢包手機掛繩，隨物資一同寄送到府。越早完成報名，越多抽獎機會！

全統運動指出，無論是每週規律訓練、追求個人最佳紀錄（PB）的競技跑者，或是喜愛「曼達洛人與古古」的粉絲，甚至是想挑戰人生第一場夜跑的你，這場訓練營都為你準備好了。穿上本次特訓裝備，在夜幕下奔跑，用雙腳實踐「我輩之道」精神。銀河正在召喚，立即參與行動，立即報名！

活動資訊：「曼達洛人與古古」主題訓練營：地點：新北大都會公園，日期：2026.05.23（日），組別：10K、3.5K，活動簡章：ctrun.tw/SW0523。

《圖說》10K組特別設有總排名獎金，凡獲得男女組前5名之選手，除獎金外，另可再獲得一座「曼達洛人與古古」主題特製規格獎盃。（圖／全統運動提供）

《圖說》「曼達洛人與古古」主題訓練營物資包含主題系列10件精選品項。（圖／全統運動提供）