2026年春節平安燈法會 「傳燈六十．百年仰望」
【互傳媒／記者 范家豪／大樹 報導】 過年，是團圓的時刻，也是許多人為自己與家人祈福的開始。位於高雄大樹的佛光山，每逢春節總有萬盞燈火照亮山頭，而2026年更別具意義——這一年，不只是農曆馬年，更是佛光山開山六十周年暨開山祖師星雲大師百歲誕辰的紀念之年。以「傳燈六十．百年仰望」為主題的春節平安燈法會，結合花燈藝術、光影科技、文化展演與修行活動，讓民眾在賞燈、走春的同時，也能靜下心來，為自己點亮一盞智慧與慈悲的心燈。
燈海如星海，傳承六十載的願力
走進佛光山，最先感受到的不是熱鬧，而是一種莊嚴中帶著溫暖的氣氛。從山門一路延伸到山頂，燈籠高掛、光影交錯，像是一條流動的光之長河。今年的平安燈法會，特別以「天馬賜福」與「好事蓮蓮」為主燈設計主軸，象徵「和諧共生，馬到成功」的祝願。
主燈高達12公尺，結合蓮花、駿馬與LED光影變化，不只是好看，更蘊含深意。蓮花象徵清淨，馬代表勇往直前，兩者結合，寓意人在紛亂世界中，仍能守住內心的善與正念。夜晚的主燈秀搭配音樂與燈光律動，讓大小朋友看得目不轉睛，也讓長輩頻頻點頭稱讚。
今年也特別規劃「五大洲道場燈區」，呈現佛光山在世界各地弘法的足跡。透過互動燈景，民眾只要觸碰感應裝置，燈光便會一一亮起，象徵「燈燈相續」，佛法在不同國家文化中持續傳承。這樣的設計，讓孩子在玩樂中，也能理解「世界一家」與「心燈相傳」的意義。
科技與人文交會，讓傳統祈福更貼近生活
今年燈會的一大特色，是將現代科技融入傳統信仰活動。例如「聲音郵局」專區，民眾可以錄下對家人的祝福語音，生成QR Code貼在明信片上，讓祝福不只寫在紙上，也能被聽見。還有透過AI技術呈現的大師法語語音祝福，讓人感受到跨越時空的關懷。
夜空中的600架無人機燈光秀，更是吸引許多年輕人專程前來拍照。無人機在夜空排出佛教意象與吉祥圖案，結合音樂與法會燈光，讓人驚嘆科技也能傳遞心靈感動。
除了視覺震撼，佛光山也沒有忘記「靜」的力量。抄經堂內，許多家長帶著孩子一筆一畫寫下經文；大雄寶殿裡，人們雙手合十參加上燈法會；朝山禮佛的隊伍，一步一拜往山上前進。動與靜的安排，讓每個人都能找到適合自己的方式迎接新年。
花車、故事與孩子，最動人的人間風景
春節期間，佛陀紀念館的花車遊行是最受期待的活動之一。這些花車並非外包製作，而是由大慈育幼院的老師與孩子們一代一代傳承完成。從設計、焊接、彩繪到表演訓練，全都親手參與，已持續四十多年。
寒假期間，孩子們沒有缺席，反而以最燦爛的笑容，邊走邊跳、邊敲鼓演出。許多已畢業的院童，甚至會在過年帶著家人回來幫忙，牽著自己的孩子說：「以前我也是這樣參加的。」這不只是遊行，而是一種生命教育——學習合作、付出與感恩。
「光照大千祈福活動」中的〈小馬的旅行〉光雕表演，也深受親子喜愛。透過小馬歷經困難後成長返家的故事，傳達「順境逆境都是養分」的道理，讓孩子在欣賞表演的同時，也能學到勇敢與珍惜。
在光中走春，在願中迎新
佛光山的春節平安燈法會，不只是燈會，更像是一堂融合文化、信仰與生活教育的大型課程。從燈景藝術到科技互動，從法會修行到花車遊行，每一處安排，都在提醒人們：真正的光，不只在燈上，更在心裡。當人們在燈海中許願，也是在為自己點亮希望與善念。新的一年，帶著這份光明走入生活，也許就是最好的祝福。
其他人也在看
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 15則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 74則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 551則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 42則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 20 小時前 ・ 63則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 471則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 6 小時前 ・ 16則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 392則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 101則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 47則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
黃珊珊告別28年公職！首吐心聲「想做回自由的自己」 親揭下一步
正式告別28年的公職生涯！民眾黨前立委黃珊珊於昨（30）日正式卸任，有感而發表示，「從22歲當律師起，我其實沒有一天沒有工作在身，所以，現在卸下公職，終於可以好好休息一下，只想做回自由的自己！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 42則留言
蔡賴之爭2.0上演倒數？前幕僚曝「蔡英文真實動向」 他預言賴清德處境
總統賴清德上任至今受到不少批評、質疑，近期更因為前總統蔡英文動作頻頻，掀起「2028蔡賴大戰2.0」的討論；蔡英文前幕僚范綱皓指出，相關傳聞純屬臆測，蔡英文只是單純關心年輕人、關心台灣，無意動搖民眾對於賴清德政府的支持。資深媒體人黃暐瀚也在日前分析，不僅蔡賴之爭2.0不會上演，甚至賴清德面臨挑戰的可能性也極低。范綱皓透過社群平台Threads指出，各界瘋傳蔡......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 39則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言