2026年春節平安燈法會 「傳燈六十．百年仰望」

【互傳媒／記者 范家豪／大樹 報導】 過年，是團圓的時刻，也是許多人為自己與家人祈福的開始。位於高雄大樹的佛光山，每逢春節總有萬盞燈火照亮山頭，而2026年更別具意義——這一年，不只是農曆馬年，更是佛光山開山六十周年暨開山祖師星雲大師百歲誕辰的紀念之年。以「傳燈六十．百年仰望」為主題的春節平安燈法會，結合花燈藝術、光影科技、文化展演與修行活動，讓民眾在賞燈、走春的同時，也能靜下心來，為自己點亮一盞智慧與慈悲的心燈。

燈海如星海，傳承六十載的願力

走進佛光山，最先感受到的不是熱鬧，而是一種莊嚴中帶著溫暖的氣氛。從山門一路延伸到山頂，燈籠高掛、光影交錯，像是一條流動的光之長河。今年的平安燈法會，特別以「天馬賜福」與「好事蓮蓮」為主燈設計主軸，象徵「和諧共生，馬到成功」的祝願。

主燈高達12公尺，結合蓮花、駿馬與LED光影變化，不只是好看，更蘊含深意。蓮花象徵清淨，馬代表勇往直前，兩者結合，寓意人在紛亂世界中，仍能守住內心的善與正念。夜晚的主燈秀搭配音樂與燈光律動，讓大小朋友看得目不轉睛，也讓長輩頻頻點頭稱讚。

今年也特別規劃「五大洲道場燈區」，呈現佛光山在世界各地弘法的足跡。透過互動燈景，民眾只要觸碰感應裝置，燈光便會一一亮起，象徵「燈燈相續」，佛法在不同國家文化中持續傳承。這樣的設計，讓孩子在玩樂中，也能理解「世界一家」與「心燈相傳」的意義。

科技與人文交會，讓傳統祈福更貼近生活

今年燈會的一大特色，是將現代科技融入傳統信仰活動。例如「聲音郵局」專區，民眾可以錄下對家人的祝福語音，生成QR Code貼在明信片上，讓祝福不只寫在紙上，也能被聽見。還有透過AI技術呈現的大師法語語音祝福，讓人感受到跨越時空的關懷。

夜空中的600架無人機燈光秀，更是吸引許多年輕人專程前來拍照。無人機在夜空排出佛教意象與吉祥圖案，結合音樂與法會燈光，讓人驚嘆科技也能傳遞心靈感動。

除了視覺震撼，佛光山也沒有忘記「靜」的力量。抄經堂內，許多家長帶著孩子一筆一畫寫下經文；大雄寶殿裡，人們雙手合十參加上燈法會；朝山禮佛的隊伍，一步一拜往山上前進。動與靜的安排，讓每個人都能找到適合自己的方式迎接新年。

花車、故事與孩子，最動人的人間風景

春節期間，佛陀紀念館的花車遊行是最受期待的活動之一。這些花車並非外包製作，而是由大慈育幼院的老師與孩子們一代一代傳承完成。從設計、焊接、彩繪到表演訓練，全都親手參與，已持續四十多年。

寒假期間，孩子們沒有缺席，反而以最燦爛的笑容，邊走邊跳、邊敲鼓演出。許多已畢業的院童，甚至會在過年帶著家人回來幫忙，牽著自己的孩子說：「以前我也是這樣參加的。」這不只是遊行，而是一種生命教育——學習合作、付出與感恩。

「光照大千祈福活動」中的〈小馬的旅行〉光雕表演，也深受親子喜愛。透過小馬歷經困難後成長返家的故事，傳達「順境逆境都是養分」的道理，讓孩子在欣賞表演的同時，也能學到勇敢與珍惜。

在光中走春，在願中迎新

佛光山的春節平安燈法會，不只是燈會，更像是一堂融合文化、信仰與生活教育的大型課程。從燈景藝術到科技互動，從法會修行到花車遊行，每一處安排，都在提醒人們：真正的光，不只在燈上，更在心裡。當人們在燈海中許願，也是在為自己點亮希望與善念。新的一年，帶著這份光明走入生活，也許就是最好的祝福。