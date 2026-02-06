2026年春節換新鈔2/9登場 ATM、超商24小時也能領

2026年春節換新鈔作業將自2月9日起連續5個營業日辦理，全台共有8家金融機構、455家指定分行提供臨櫃兌換服務。考量民眾時間有限，多家銀行也加碼推出ATM換新鈔方案，不必到銀行排隊，全天候都能領取新鈔。

2026年春節換新鈔2月9日登場，ATM、超商24小時也能領。（圖／中天新聞資料照）

除台灣銀行與兆豐銀行開放指定ATM換新鈔外，中國信託銀行攜手7-ELEVEN便利商店，於2月11日至2月13日在全台151家指定門市ATM（換新鈔門市一覽：https://www.ctbcbank.com/twrbo/zh_tw/index/h_locate_index/h_2026NewbanknoteATMlocate_inquiry.html）限量提供新鈔提領。台新銀行則主打生活金融，自2月9日起至2月17日（大年初一），於全台新光三越、環球購物中心及大全聯門市設置ATM，提供24小時新鈔提領服務。

台新銀行同時推出數位紅包功能，民眾可透過行動銀行APP發送線上紅包，支援平均、指定與隨機三種模式，免用實體鈔票。此外，台新也在交通樞紐與分行設置超過1,000台外幣ATM，提供美元、日圓、人民幣與歐元提領，跨行客戶亦可使用，因應春節出國需求。

中國信託銀行除ATM換新鈔外，也同步推出多項新春活動。2月14日至2月22日完成指定跨行交易，可抽1萬點OPENPOINT及三星旗艦手機；為慶祝60週年，即日起至6月30日，每月7日、11日、22日完成指定交易還可再抽紅包，3月14日生日當天更將抽出14名萬點幸運得主。

銀行行員提醒，換鈔期間最常見的延誤原因包括忘記存摺密碼及換鈔明細填寫錯誤，建議民眾事先查詢央行公布的換新鈔地圖，並在臨櫃前確認資料填寫正確，以節省現場等候時間。

