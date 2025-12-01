2026年是否被教召？國軍系統今開放查詢 過來人苦笑：是報名系統

後備軍人115年度是否會被教育召集，今（1）日國軍系統已正式開放查詢。（示意圖／報系資料照）

台灣男性服完兵役後，仍有「後備軍人」的身分，就有被「教育召集」（教召）的機會。新制教育召集天數為14天，有不少人會擔心自己安排的計畫行程與召訓重疊，國軍系統今（1）日0時起正式開放網路查詢。不過有過來人苦笑，分享自己先前查詢都是有被教召，形容「根本是報名系統」。

全民防衛動員署後備指揮部表示，115年度各項召集資訊已於114年12月1日0時起正式開放，後備軍人可透過網路系統查詢明年是否列入召訓名單。官方也強調，相關資料均依規定編組，不會因查詢與否影響是否被召集。

教召開放查詢後，已有民眾在網路論壇《批踢踢實業坊》（PTT）發文分享相關訊息，紛紛無奈表示，「兩週前剛解召，馬上又編入了，這次還比較遠」、「之前中教召，解召時長官說兩年一召，結果明年還是有我」。

不過多年來網路上流傳「查詢等於報名」的說法，導致部分後備軍人選擇不登入系統，寧願等寄來的召集令。但也有多名網友出面澄清，「每年都查，從沒被召」、「退伍後年年查，只中過一次一天的」，認為此類傳言並不一定屬實。

有不少民眾認為，新制教召要14天，如果明年已有旅遊、出國、升學等安排，及早查詢至少能先有心理準備，或是提早變更計畫，才不會未來接到召集令時措手不及。

