2026年是「躺平年」？命理師示警：火旺卻暗藏轉機，硬拚反而輸更慘

在全球局勢動盪、經濟不確定性持續升高的背景下，不少人開始關心，2026年是否真如網路流傳，是一個適合「躺平」的年份？本集《下班去你家》由主持人雪寶與命理風水專家湯鎮瑋帶你釐清。

2026流年真相曝光：火旺卻有驚無險

命理老師湯老師從流年角度分析指出，2026年雖然表面火氣旺盛，但實際上並非全面悲觀，關鍵在於懂不懂得收手，不過，看似火勢猛烈的年份，卻並非全然凶險，湯老師指出，從五行納音來看，這個流年中其實藏有「水」的元素，象徵「有驚無險」的狀態，事情看起來很嚇人，但往往不會真的走到最壞。關鍵在於應對方式。

不是不努力，而是別再硬撐

所謂的「躺平年」，並不是什麼都不做！湯老師強調，2026年依然需要努力，但那是一種懂得節制、適時停損的努力，該休息的時候就要休息，該停的時候一定要停。他提醒，若仍抱持過去那種硬拚、硬槓、不肯放手的心態，反而更容易在這一年付出慘痛代價，這一年真正重要的是穩定，湯老師直言，過度用力、過度執著，只會被環境反噬；反而是願意調整步伐、降低風險的人，才能走得比較久。

2026年適合買房嗎？這四個生肖被點名

至於民眾最關心的房市運勢，湯老師也點名，2026年並非全面不利，部分生肖反而具備不錯的置產條件，其中，屬豬的朋友整體運勢偏正向，不僅人際與桃花表現佳，也有利於不動產布局；屬狗者在房地產相關運勢上也相對順利，無論是購屋、裝修或買賣，都有機會朝正面發展。值得注意的是，犯太歲未必就不能買房。湯老師指出，像是2026年坐太歲的屬馬者，反而有機會在房產上有所斬獲；與屬馬形成三合的屬虎者，也同樣被看好，整體來看，屬豬、屬狗、屬馬、屬虎這四個生肖，在2026年的房產運勢相對亮眼。



廣告 廣告

更多精彩內容都在《下班去你家》，讓主持人雪寶、命理風水專家湯鎮瑋來告訴你！



更多風傳媒報導

