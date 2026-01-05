2026年最強Buffet！這間開幕半年奪4.8星 「全台最難訂」島語再開3家

生活中心／賴俊佑報導

2026年最強BUFFET是哪家？(圖／業者提供、合成圖）

2026年最強BUFFET是哪家？全台最難訂「島語」展店桃園、高雄，饗賓集團全新力作「URBAN PARADISE」開幕近半年維持4.8顆星超高評價，被封為「新莊最好吃的西餐廳」的「朵頤牛排」終於回歸雙北，主打蔬食的「果然匯」進駐北車商圈，「NAGOMI 雅」攜手京都百年品牌推出市面少見深度日料，路易沙集團旗下「青焰炭火熟成牛排」第6家分店進駐台中逢甲商圈。

全台最難訂Buffet島語第三家進駐桃園台茂。(圖／漢來美食提供）

島語2026年還會再開3家。(圖／漢來美食提供）

島語(桃園)

漢來美食旗下全台最難訂位的Buffet「島語」，台北南港首店2023年開幕爆紅，二店插旗高雄漢神百貨，三店進駐桃園台茂於2025年12月開幕，由漢來海港台茂店改裝升級，佔450坪，座位數調整為270個更加寬敞。

桃園島語規劃炸物、飲料、日料、烤物、中料、海鮮、西式燒烤、煲湯鍋物和冰品甜點共9大餐檯，每個餐台皆有新品推出，「蜂蜜拿鐵」使用高雄60年蜂蜜品牌文誠蜂蜜調製，獨家引進日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」，新增「奶黃水無月」、「芋芯冰糕」等日式和菓子，主廚特別研發「古早味八寶卷」、「花枝丸」、「花枝蝦仁油條」等台式炸物。

島語桃園台茂店平日午餐1490元、晚餐1790元，假日午餐1790元、晚餐2090元，另週五、六、日下午茶1490元；漢來美食宣布2026年再開3家島語，分別進駐台中漢神洲際購物中心、台北大巨蛋以及台南(地點規劃中)，漢來美食旗下的名人坊、福園台菜海鮮餐廳也將進駐台北大巨蛋。

饗賓醉心餐酒Buffet URBAN PARADISE(圖／饗賓集團提供）

URBAN PARADISE開幕半年穩拿4.8星超高評價。(圖／饗賓集團提供）

URBAN PARADISE

饗賓集團全新精品餐酒Buffet「URBAN PARADISE」進駐Dream Plaza，2025年7月正式開幕，斥資1.5億裝潢，全店佔地417坪、規劃306席座位，將餐酒館和buffet結合，打造全新用餐體驗，開幕至今獲得4.8顆星高評價。

URBAN PARADISE規劃9大主題餐區，其中集團總經理陳毅航大力推薦「快意町」餐區的「古早味鵝湯麵」，號稱是信義區最強鵝湯麵，選用重達四公斤的上選鵝肉，經三小時文火細熬，湯色清亮，香氣厚實；另推薦「美樂地」餐區的香辣蜜糖烤肉丸披薩、芝麻葉烏金山火腿披薩，「Wonderland」餐區與「蜷尾家」聯名以哈密瓜利口酒製成的「蜜煙微醺聖代」、以柚子風味啤酒製成的「18 歲的第一天」，現場提供四款調酒及兩款無酒精特調，更攜手「GBA 精釀啤酒」合作，提供三款風味迥異、適餐性極高的精釀啤酒。

URBAN PARADISE平日午餐1390元、下午餐1090元、晚餐1790元，假日午餐1790元、下午餐1490元、晚餐2090元。

「新莊最好吃的西餐廳」朵頤牛排睽違1年回歸雙北。(圖／饗賓集團提供）

朵頤餐廳Doricious​(台北站前店)

饗賓集團旗下「朵頤餐廳Doricious」被網友稱為「新莊最好吃的西餐廳」，2024年8月因租約到期結束營業，2025年回歸首站選擇新光三越台南小北門，接著2025年12初進駐新北宏匯廣場，也是睽違1年再次回到新北，饗賓集團看準台北車站國內外旅客聚集，以及北車商圈沒有大型Buffet經營，因此第三站進駐台北新光三越站前店，接下來仍會持續展店，目標2026年全台達10家門市

朵頤牛排提供11道海陸精緻主餐，分為經典、精選、極饗和海陸雙饗四大系列，經典主餐首推新升級「美國Prime板腱牛排」，還有「法式鴨腿佐莓果醬」、「主廚精選扁鱈排」以及「味噌焦糖豬肋排」；精選主餐則有新升級的「美國Prime帶骨牛小排」以及「慢熟法式羊排」；極饗主餐有新升級的「美國Prime肋眼牛排」以及海味奢華的「極饗焗烤龍蝦」；海陸雙饗系列則有「極饗焗烤龍蝦」搭配「美國Prime肋眼牛排」、「美國Prime板腱牛排」或「味噌焦糖豬肋排」。

朵頤牛排的精選豐盛百匯餐台，提供美味無限自取，內容豐富多樣。從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza，到風味主食如義大利麵、燉飯，以及各式經典湯品，餐點風格涵蓋各式異國風味。再搭配飲品、甜點及24濃作冰淇淋，美味應有盡有，滿足饕客多元味蕾。

果然匯睽違1年回歸台北，進駐北車商圈。(圖／饗賓集團提供）

果然匯(台北站前店)

饗賓集團旗下「果然匯」曾獲CNN認證為世界十大素食城市台北之代表餐廳，1年約有30萬來客數，其中國際客佔2成；果然匯台北新光站前店2025年12月開幕，被視為明曜店租約到期後，回歸台北市中心盛大開幕的里程碑，預估國際客會增加提升到4成，提供國內外旅客蔬食新選擇；果然匯平日午、晚餐608元，假日午、晚餐688元，假日下午餐638元，另收1成服務費。

果然匯台北新光站前店占地260坪，擁有312個客席座位，並推出7道開幕限定料理，首推「金桔剝皮椒香櫛瓜麵」，新鮮櫛瓜細刨成麵，佐以微辣香氣的剝皮辣椒與主廚特製金桔醬，搭配蝴蝶麵增添口感，清爽無負擔。

其他推薦包括豆乳與當令時蔬熬煮湯頭的「旬蔬豆乳鍋」，當令南瓜及青花菜搭配滑順濃郁奶油醬的「奶油南瓜燴時蔬」，植物肉、麵腸及猴頭菇炸至酥脆淋上泰式醬汁的「泰式椒麻酥排」，新鮮金針菇排列成扇形炸至酥脆的「金針酥扇」，平假日午、晚餐限定供應；豆腐刻成菊花造型於湯中盛開的「菊花豆腐」 平日午、晚餐限定供應；新竹在地甜柿細膩融合綿密奶酪的「甜柿乳酪捲」，假日下午餐供應。

NAGOMI第二家主題店NAGOMI 雅。(圖／欣葉國際餐飲提供)

NAGOMI 雅攜手京都百年品牌推出市面少見深度日料。(圖／欣葉國際餐飲提供)

NAGOMI 雅

欣葉國際餐飲旗下「NAGOMI」第二家主題店「NAGOMI 雅」進駐新光三越台北信義A8，2025年6月正式開幕，空間設計靈感取自平安京時期貴族宅邸「寢殿造」結構，透過現代建築語彙轉譯千年前的風雅生活，搭配可容納243席的開放空間以及7間適合6至12人包廂，兼具私密與舒適。

餐點方面延續日本傳統會席流程，涵蓋「先付、吸物、向付、燒物、煮物、揚物、醋物、食事、水菓子」料理，平假日合計共備有143道和食美饌與42款飲品，以款待之心提供最多元豐盛的料理。以「探索京都」的深度文化視角為定位，攜手四大京都百年品牌，將深藏巷弄、唯老饕熟知的經典風味帶入。包含京都高湯名家「福島鰹」、擁有三百年歷史、並獲天皇御用殊榮的「半兵衛麩」、懷石料亭專用的「本田味噌」，以及西京漬代表品牌「山六西京燒」，一道道料理皆蘊含職人匠心，重現京都和食的純粹與深度。

NAGOMI 雅 週一至週五午餐每人1380元、晚餐1580元，周末例假日與特殊節日午餐1780元、晚餐1780元。

青焰牛排第6家分店插旗台中逢甲商圈。(圖／路易莎集團提供）

青焰炭火熟成牛排(台中逢甲)

路易莎餐飲集團旗下「青焰炭火熟成牛排」第6家分店插旗台中逢甲商圈，2025年12月12日正式開幕，其他5間分店為新莊嘉軒酒店、新竹伊普索凱悅尚選酒店、台中麗寶福容大飯店、苗栗金鬱金香酒店和台北美麗信花園酒店。

青焰台中逢甲豐邑門市擁有獨特的美式牛排館與餐酒館混搭風格，場地寬闊饒富趣味，「焰烤經典牛排」698元開吃，「焰烤肋眼牛排」998元，「海陸雙拼(紐約客/特級大明蝦/極品鮑魚)」1048元，青焰極選「極焰老饕牛排」肋眼牛排取出上蓋肉，每頭牛只有0.1%的夢幻逸品，散發明顯牛肉香氣，每客1098元。

除了品牌特色的牛排、龍蝦等精緻主餐外，提供多元的自助吧選擇，包括美式 BBQ區、美式炸物區、墨西哥捲餅現點現做、經典水牛城辣雞翅、手抓海鮮等； 路易莎董事長暨創辦人黃銘賢透露，路易莎咖啡2026年將在美國、柬埔寨開設首家分店，台灣部分將再開6間火鍋品牌和3間健身房。

旭集 和食集錦第7間插旗台南。(圖／饗賓集團提供）

旭集台南店共有8道限定料理。(圖／饗賓集團提供）

旭集 和食集錦(台南西門店)

饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」，全台第7間門市插旗台南，占地470坪，提供386個客席座位，共有9大餐區，空間設計靈感汲取台南的文化核心與歷史紋理，融合五條港、嘉南大圳、孔廟、赤崁樓、億載金城等在地意象，透過日式職人美學轉譯，讓賓客穿梭於古今交錯的府城縮影中。

旭集台南店共有8道限定料理，「南城枝豆葛粿」研發主廚陳炎銘將古早味碗粿主原料的米，改以葛粉、蓮藕粉及毛豆替代，以日式料理「冷食」手法製作，「鴨香米糕芝丸揚」以紅蟳米糕及義大利Arancini炸飯糰為發想，將米糕結合蟹肉和起司搓成球狀，高溫油炸後裹上肉鬆，第一層是肉鬆的鹹香，第二層則是起司和蟹肉的濃郁口感，最後米糕的獨特清香一口噴發，「千縷蒡絲藕糕」將牛蒡炒香，加入葛粉及蓮藕粉，塑形成略帶剔透感的牛蒡蓮藕餅，「安平魚蒸圓佐柚子胡椒」在傳統肉圓內餡中加入虱目魚肚丁，外皮以紫蘇碎點綴，融入日式元素，以柴魚和風柚子胡椒醬汁製成旭集祕汁。

旭集台南店平日午餐1490元、下午餐1090元、晚餐1790元；假日午餐1790元、下午餐1490元、晚餐2090元。

