2026年最新流行語！老公大便太久...她嗆「霍諾德爬完101了」網友笑翻
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日只花1.5小時就登頂台北101，驚人成績震驚世界，其中就有網友突發奇想，若另一半消失超過1個半小時不回訊息，可以嗆聲「剛剛去爬101喔」，老公大便太久，也可以說「人家ALEX爬完101了」，讓不少人笑稱霍諾德的壯舉已成為「2026年最新時間單位」。
一名網友在Threads上發文表示，若未來有人不回訊息超過一個半小時，一般人可能會詢問「剛剛在做什麼」，現在則可以改問對方「你剛剛去爬101喔」。
另一名網友說，若以後公司開會太過冗長，已經超過1.5小時，可以當眾表示「一律告知大家Alex已經爬完101了，請問各位還有什麼話要說的嗎？幹不了大事就解散。」
也有人建議，以後對付「摸魚同事」有了新招，可以向對方嗆聲「人家ALEX一小時半可以爬完台北101，你一整天為什麼什麼事都做不完？」有網友留言補充，同樣情況也可以用在老公身上，「人家ALEX爬完101了啦，你怎麼還在廁所裡」。
相關貼文持續在網路發酵，紛紛表示「以後『一個101的時間』將會是一個時間單位」，如餐廳候位、寫報告、做豆花需要「2個 Alex101」，中午休息時間則改為「1個 Alex101」，也有網友笑稱，政府可以把「爬101的時間」列為官方時間度量衡。
