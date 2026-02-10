2026年最新版！3/28東京預計櫻花滿開，日本關東地區賞櫻夢幻景點+周邊質感住宿推薦 | ELLE

PHOTO CREDIT: klook.com

又一年的賞櫻季節即將到來！無論是皇居周邊的櫻雪紛飛歷史美感，還是市郊的大規模櫻花隧道，從東京、神奈川、埼玉、千葉……到群馬五大具代表性的賞櫻名所一次搜齊，就用這份日本關東地區賞櫻夢幻景點清單，找出2026最想去踩點的賞櫻目的地，同時還貼心附上周邊質感住宿推薦，幫助大家輕鬆規劃一趟完美又難忘的日本關東賞櫻之旅！

根據日本氣象株式會社2026年2月5日發布的第4個櫻前線預測

東京預計開花日期：3/20

東京預計盛開日期：3/28

資料來源：日本氣象株式會社

關東賞櫻景點：東京千鳥淵綠道

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: imageBROKER/Mara Brandl

就在東京千代田區步行就能抵達的熱門賞櫻熱點，千鳥淵位於皇居西北側的護城河畔，這條大概700公尺長的綠道種植了約260株染井吉野櫻。櫻花枝椏向千鳥淵水面延伸，形成壯觀的粉色隧道，以皇居為背景的角度也充滿歷史氛圍感，到了晚上點燈後還有夜櫻可以欣賞。其中不能錯過「水上賞櫻」划船活動，在護城河邊船塢租借小船，從水路的角度欣賞櫻花隧道美景。

東京千鳥淵綠道住宿推薦：東京皇宮飯店（Palace Hotel Tokyo）

PHOTO CREDIT: klook.com

少數緊鄰皇居護城河且擁有私人露台的頂級五星級酒店，客房大片落地窗更直接正對皇居森林與護城河景觀。東京皇宮飯店對於前往千鳥淵賞櫻的旅客而言，從飯店步行即可抵達皇居東御苑，可以更好地避開櫻花季擁擠的人潮，在清晨或深夜步行至千鳥淵，享受最具質感的觀賞體驗。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

東京千鳥淵綠道住宿推薦：東京半島飯店（The Peninsula Tokyo）

PHOTO CREDIT: klook.com

位置緊鄰皇居庭院、步行10分鐘即可抵達銀座商店街，東京半島飯店正對日比谷公園與皇居外苑，地理位置方便串聯多個東京市區賞櫻點。入住皇居套房的旅客還能享有專屬管家的皇居導覽服務。東京半島飯店從建築到大廳、客房的設計都融合日本傳統美學與現代風格元素，整棟飯店運用了近千件藝術品，也充滿了可看性。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

東京千鳥淵綠道住宿推薦：東京大手町四季飯店（Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi）

PHOTO CREDIT: klook.com

獲得米其林三星級星鑰殊榮，位於大手町ONE大廈34至39樓的東京大手町四季飯店，提供從高空俯瞰皇居與千鳥淵的獨特視角。由名設計師Jean-Michel Gathy操刀的空間，將現代美學與日式禪意流暢結合，並堅持每種房型都有足夠自然採光。對賞櫻遊客來說更加分的是，從飯店前往千鳥淵僅需從飯店下樓銜接地下道或步行穿過大手門即可抵達。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

東京千鳥淵綠道住宿推薦：東京新大谷飯店花園塔飯店（Hotel New Otani Tokyo Garden Tower）

PHOTO CREDIT: klook.com

距離東京新大谷飯店和永田町站都只需要步行3分鐘，交通位置十分便利的東京新大谷飯店，本身即是一個具有400年歷史的大型綜合設施，其中花園塔房型提供較高的視野，可俯瞰赤坂地區與皇居方向。入住東京新大谷飯店更不能錯過占地約4公頃的江戶時代日式庭園。在櫻花季節旅客甚至無需出門，在飯店庭園內即可觀賞多種類型的櫻花。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

東京千鳥淵綠道住宿推薦：東京丸之內雅詩閣公寓飯店（Ascott Marunouchi Tokyo）

PHOTO CREDIT: klook.com

坐落在可以眺望皇居東御苑的位置，東京大手町站出口步行只需2分鐘，走路也能抵達皇居、東京車站和銀座等景點。如果是旅遊天數較多，就十分推薦像東京丸之內雅詩閣公寓飯店這樣，配置了微波爐、烤箱、洗碗機、洗烘衣機、咖啡機……等廚房與生活家電的便利住宿選擇。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

關東賞櫻景點：神奈川三池公園

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Makoto Honda / 500px

位於橫濱市的三池公園入選「日本賞櫻名所100 選」，是都市近郊的人氣賞櫻景點，有著1600株櫻花圍繞三個景觀池，更擁有這裡擁有超過70個品種的櫻花，包含寒櫻、染井吉野櫻到晚開的八重櫻，花期銜接較長，對於在櫻花季尾聲抵達遊客來說十分友善，公園本身也很適合來場花見野餐的日式體驗。若要到此處賞櫻距離最近的車站是JR鶴見站，到站後建議再轉乘巴士抵達。

神奈川三池公園住宿推薦：川崎大都會大飯店（Hotel Metropolitan Kawasaki）

PHOTO CREDIT: klook.com

2020開幕的川崎大都會大飯店是川崎站周邊設備較新穎的住宿選擇，步行至JR川崎站西口僅約3分鐘的距離，步行5分鐘內即可抵達大型購物商場，無論是知名必逛日系品牌還是藥妝、餐廳、超市、美食街都應有盡有。若是要直接前往機場則可以走連接JR站地下道到京急川崎站，大約7分鐘即可抵達，地理位置十分優越。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

神奈川三池公園住宿推薦：新橫濱Associa飯店（Hotel Associa Shin-Yokohama）

PHOTO CREDIT: klook.com

若行程包含搭乘新幹線移動，那麼新橫濱Associa飯店就是具有交通優勢的絕佳選擇。飯店位於JR新橫濱站大樓上方，旅客從月台出站後即可進入飯店，樓下則是購物商場，要逛街掃貨也十分方便。客房位於13至19樓，提供開闊的城市景觀，在天氣晴朗時甚至能遠眺富士山。要前往三池公園的話，搭乘公車約30分鐘即可抵達。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

神奈川三池公園住宿推薦：新橫濱王子大飯店（Shin Yokohama Prince Hotel）

PHOTO CREDIT: klook.com

擁有875間客房、8家餐廳與酒吧及18個宴會廳，42層摩天大樓的新橫濱王子大飯店本身就是新橫濱的知名地標。入住高樓層的話就能鳥瞰整個橫濱與東京灣夜景。從新橫濱站步行只需2分鐘即可抵達，飯店緊鄰橫濱體育館與2個購物中心，附近更有營業到11點的超市和24小時的超商，對晚歸旅客來說非常方便。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

神奈川三池公園住宿推薦：川崎日航飯店（Kawasaki Nikko Hotel）

PHOTO CREDIT: klook.com

距離JR川崎站東口步行僅需1分鐘，是此區域歷史悠久且具備日航體系服務品質標準的選擇，提供乾淨又舒適的客房空間。不只鄰近商業街與購物中心、生活機能完善，往返機場來說也十分便利，搭乘京急電鐵約15分鐘即可抵達。要前往三池公園來場花見野餐的話，搭乘公車約30分鐘即可抵達。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

神奈川三池公園住宿推薦：SAKE Kura Hotel 川崎宿（SAKE Kura Hotel Kawasaki Shuku）

PHOTO CREDIT: klook.com

距離電鐵京急川崎站步行約8分鐘，距離JR川崎站步行則約15分鐘。由神奈川縣老字號酒造「吉川釀造」所經營的旅館，對於想體驗在地特色與文化氣息的旅客，這間以「日本酒」為主題的精品飯店，不只空間設計皆以日本酒為靈感，館內提供來自吉川釀造的產品，飲酒費用包含在住宿費之中，入住即可享受日本酒無限暢飲的服務，在1樓吧檯還能品嘗到特調雞尾酒，以及季節限定日本酒。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

關東賞櫻景點：埼玉熊谷櫻堤

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: StockGood

同樣入選日本櫻花名所百選，東京近郊埼玉縣內的熊谷櫻堤是長約2公里的荒川堤防，因為種植了約500株染井吉野櫻，加上堤防旁大片的金黃油菜花田，交織成色彩對比的春季美景。每到賞櫻季節也會舉辦大型櫻花祭點，會有屋台攤販進駐販售美食與飲品，可以邊吃邊逛邊賞櫻。熊谷櫻堤從JR熊谷站步行僅需5分鐘，很適合規劃成東京一日賞櫻踩點小旅行。

埼玉熊谷櫻堤住宿推薦：熊谷國王大使飯店（King Ambassador Hotel Kumagaya）

PHOTO CREDIT: klook.com

距離JR熊谷站約步行5分鐘，從飯店走到熊谷櫻堤大約15分鐘可以抵達，熊谷國王大使飯店是此區域內規模較大的飯店。除了良好的交通機能之外，所有客房面積皆有7坪以上，提供更充足的行李放置空間。早餐方面採用自助形式，品項豐富且飽足感強，受到不少旅客的喜愛。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

埼玉熊谷櫻堤住宿推薦：Route Inn飯店-熊谷（Hotel Route - Inn Kumagaya）

PHOTO CREDIT: klook.com

因為位置距離JR站有一段距離，因此比較適合自駕的旅客。作為知名連鎖商務品牌，Route Inn飯店-熊谷提供舒適清潔的客房空間，具有讓人安心的標準化的住宿體驗。在此入住不能錯過飯店的溫泉大浴場，在一整天疲憊的行程之後，就用溫泉來好好紓緩整日步行產生的疲勞。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

埼玉熊谷櫻堤住宿推薦：東橫INN 熊谷站北口（Toyoko Inn Kumagaya Station Kita）

PHOTO CREDIT: klook.com

從JR熊谷站北出口步行3分鐘即可抵達，東橫INN 熊谷站北口有著品牌統一的房間布局，以及讓人安心的清潔度與完善配備。要前往熊谷櫻堤賞花的話，穿越JR車站內部的連通道，大約走15分鐘即可迅速抵達賞櫻點。入住飯店皆提供免費早餐，是十分經濟實惠的住宿選擇。

Klook訂房

Trip.com訂房

埼玉熊谷櫻堤住宿推薦：燦路都飯店-熊谷站前（Hotel Sunroute Kumagaya Station）

PHOTO CREDIT: klook.com

位在JR熊谷站南口1分鐘步行路程的燦路都飯店-熊谷站前，可以說是距離熊谷櫻堤最近的住宿選擇，步行5分鐘即可抵達，達到「出門即賞櫻」的完美便利願望。飯店走的是精緻商務路線，內裝在近年經過維護調整，比起周邊飯店顯得更具現代感，並且提供空間設計合理的舒適住宿體驗。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

埼玉熊谷櫻堤住宿推薦：R&B飯店-熊谷站前（Washington R&B Hotel Kumagaya-Ekimae）

PHOTO CREDIT: klook.com

就位在車站出口正前方，周邊有超商、餐廳具備生活機能，更擁有親民的價格。R&B飯店-熊谷站前延續集團的「Rooms & Breakfast（客房與早餐）」概念，滿足住宿的基本需求。一次性備品可以於飯店大廳取用，早餐提供現烤麵包、咖啡、水煮蛋或咖哩，是希望去繁就簡、CP值高的住宿選擇。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

關東賞櫻景點：千葉茂原公園

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: MIXA

位在千葉縣茂原市中心一處佔地16萬平方公尺的公園，是關東地區規模較大的公園型賞櫻景點。園內約有2,850株櫻花，茂原公園內還有池塘、神社與丘陵步道，造就層次豐富的櫻花美景。其中必拍的就是被櫻花樹包圍的朱紅色的弁天橋，以及櫻花在池面的倒影。每年3月下旬的「茂原櫻花祭」攤販也會進駐茂原公園，到了晚上還有夜櫻燈光秀！

千葉茂原公園住宿推薦：千葉港灣廣場飯店（Hotel Port Plaza Chiba）

PHOTO CREDIT: klook.com

茂原公園搭電車從JR千葉站出發大約40分鐘可以抵達，因此推薦可以住在JR千葉站附近，將賞櫻景點、OUTLET、迪士尼樂園和其他千葉推薦景點一次打包。位於千葉單軌電車及JR京葉線的「千葉港站」旁，千葉港灣廣場飯店能飽覽東京灣的無限海景，交通來往上也十分便利。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

千葉茂原公園住宿推薦：京成米拉瑪麗飯店（Keisei Hotel Miramare）

PHOTO CREDIT: klook.com

直接與京成電鐵的「千葉中央站」連通，對於搭乘京成線的旅客來說具備極高的便利性。京成米拉瑪麗飯店結合了電影院與購物商場，高樓層客房還可以遠眺千葉市景。除此之外，京成米拉瑪麗飯店還是東京迪士尼度假區的友善飯店，可以訂購包含樂園接駁車、保證入園等住宿方案。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

千葉茂原公園住宿推薦：千葉站前大和ROYNET飯店（Daiwa Roynet Hotel CHIBA EKIMAE）

PHOTO CREDIT: klook.com

距離京成成電鐵千葉中央站僅需步行1分鐘，而JR千葉站東口步行則需5分鐘，附近有包含超商、藥妝等不少店家，使千葉站前大和ROYNET飯店具備交通與生活機能的便利性。以商務飯店來說是前段班的選擇，客房內皆配有加濕功能的空氣清淨機，訂房時還可以選擇包括足部按摩器、臉部蒸氣機等專屬設施的女性限定房。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

千葉茂原公園住宿推薦：Vessel賓館千葉站前（Vessel Inn Chiba Ekimae）

PHOTO CREDIT: klook.com

從JR千葉站東口走路4分鐘可抵達，Vessel賓館千葉站前所有客房皆採用席夢思製的床墊，在3樓還有大浴場與三溫暖，可以舒緩旅途中累積的疲勞。而Vessel賓館千葉站前在旅客評價中最受到歡迎的就是早餐品質，自助早餐從早上6點就開始營業，不只盡可能使用千葉在地農產品與海鮮，還DIY刺身丼飯的獨特早餐體驗。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

千葉茂原公園住宿推薦：Hotel the Belle

PHOTO CREDIT: klook.com

如果想要減少交通奔波，希望住宿地點離茂原公園更近一些，那就推薦位於茂原市中心的Hotel the Belle，搭乘公車前往約20分鐘即可抵達公園。從JR茂原站步行10分鐘就到飯店，也鄰近超商、餐廳等，即使不是在大都市也無須擔心便利性問題，價格上相比也十分經濟實惠。

Klook訂房

Trip.com訂房

關東賞櫻景點：群馬赤城南面千本櫻

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: pianoman555

這是關東地區最壯觀的「櫻花隧道」之一，全長1.3公里的道路兩側種植了超過1,000株染井吉野櫻。位於海拔較高的赤城山腳下，所以花期通常比東京晚10至14天，是晚鳥賞櫻遊客的完美選擇。除了櫻花，鄰近的「芝櫻」也會同時綻放，形成立體的花海美景。因為此景點交通相對不便，所以住宿通常會選擇在周邊的前橋市、高崎市或澀川市。

群馬赤城南面千本櫻住宿推薦：露櫻飯店澀川店（Hotel Route Inn Shibukawa）

PHOTO CREDIT: klook.com

從飯店開車前往赤城南面千本櫻約需40分鐘，地理位置上很適合自駕旅客前往賞櫻，飯店提供充足且免費的停車位。露櫻飯店澀川店擁有商務型的舒適乾淨客房，免費的日式及西式自助早餐選擇，飯店還設有溫泉大浴場，從早上5點開放至凌晨2點可以享受深夜泡湯的樂趣。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

群馬赤城南面千本櫻住宿推薦：白井屋酒店（Shiroiya Hotel）

PHOTO CREDIT: klook.com

重視美學的設計控一定不能錯過，由建築大師藤本壯介設計的白井屋酒店是群馬縣前橋市最具話題性的住宿。耗時6年才完工，將有著300歷史的四層樓老旅館改建，創造出前所未見融入自然的綠丘飯店。飯店內也運用綠色植栽、木質元素和藝術家的各種作品，打造充滿迷人細節但又能讓旅客充分休息的空間。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

群馬赤城南面千本櫻住宿推薦：前橋天然溫泉多米飯店（Dormy Inn Maebashi）

PHOTO CREDIT: klook.com

連日本在地人都喜愛的多米飯店品牌，在前橋分館頂樓設有招牌的天然溫泉大浴場，能邊泡湯邊欣賞赤城山美景。所有客房皆配有席夢思床墊、夜間免費的「夜鳴拉麵」與極具當地特色的豐盛早餐，在前橋天然溫泉多米飯店也沒有缺席。飯店距離JR前橋站步行僅約2分鐘，對要透過大眾交通前往赤城南面千本櫻的旅客來說非常便利。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

群馬赤城南面千本櫻住宿推薦：前橋別墅度假酒店（VILLA TERRACE MAEBASHI HOTEL & RESORT）

PHOTO CREDIT: klook.com

為自己的旅程添加一點峇里島般的南洋放鬆氛圍，從JR新前橋站開車約5分鐘的距離，前橋別墅度假酒店共有三棟別墅，皆配備吧台、卡拉OK、附按摩浴缸的浴室、戶外露台……等設備，擁有寬敞的空間能夠和親友一起同樂。訂房時可以選擇僅使用2樓房間，或是包棟的形式入住。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

群馬赤城南面千本櫻住宿推薦：高崎可可大飯店（Hotel Coco Grand Takasaki）

PHOTO CREDIT: klook.com

出口步行只需1分鐘即可抵達，高崎可可大飯店直接從空橋連通高崎站，對於前往赤城山的交通銜接非常便利，周邊也有許多百貨、便利商店、餐廳等。飯店受到許多旅客好評的重要原因在於各種貼心設備服務，每間客房皆配有按摩椅，飯店10樓也有露天大浴場，方便旅客消除一整天的疲勞。

Klook訂房

Trip.com訂房

Agoda訂房

