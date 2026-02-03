2026年最早國運籤出爐！五甲關帝廟抽出「中上籤」 這3個月要小心天災

五甲關帝廟抽出國運籤。圖／翻攝自五甲關帝廟臉書

農曆新年即將到來，高雄五甲關帝廟遵循傳統，開出新年國運籤，籤詩內容為「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，廟方解讀為中上籤，上半年運勢有利，下半年則代表平穩。

高雄五甲關帝廟按照慣例抽出最早的國運籤，籤詩為「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」。廟方解籤表示，第一句「丙馬奔馳景色新」代表國運強勁，就像駿馬奔馳迎來新局面，但是恰逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，可能導致新年充滿動盪，需要謹慎應對。廟方提醒，3至5月要注意天災、6月要留意國際變化影響政局，要冷靜應對，就可以把變局化成轉機。

第二句「午看造福照財神」則是提醒政府在追求經濟發展時，也要注意累積福報，注重民生、穩定經濟，亦要縮短貧富差距、改善物價上漲；第三句「年華處處芬甘露」則是代表，政府政策要照顧基層、青年、弱勢，社會氛圍轉暖、民心回穩。

第四句「樂業工商四海行」則是指台灣的產業有機會走向全世界，但須留意地緣政治、能源議題。整體來說，今年的國運籤是「中上籤」，上半年運勢有利、下半年平穩。廟方提醒各界要保持「和氣生財」、「同心知義理」的原則，指出台灣政治紛爭較多，要保持內部和諧，才能在國際快速變化的狀況下站穩腳步，化解動盪帶來的衝擊。

此外，台南市「南鯤鯓代天府」，公布今年的吉祥字為「旺」。陽明山姜太公道場亦抽出國運籤，指出新的一年可能動盪不安，但也很有利於科技、創新發展，在半導體產業的帶動下，有機會穩居世界主流國家。值得一提的是，陽明山姜太公道場也提醒，朝野政黨必須要休兵止爭，各守其職。



