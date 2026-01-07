2026年最關注IPO：馬斯克重押太空資料中心 亞馬遜、谷歌加入戰局

2026年剛開始，SpaceX上市已登上今年最大市場事件！媒體與專家預計這可能是全球最大的公開募股（IPO），而助長這波聲勢的，正是太空資料中心。

馬斯克大轉彎 SpaceX將上市

《路透社》去年底報導，SpaceX準備IPO的消息已進一步確認。財務長強生（Bret Johnsen）致股東的信件證實，SpaceX籌資的目的除了提高星艦（Starship）的發射頻率、建造月球基地α、執行火星任務外，還要在太空布建AI資料中心。

根據《資料中心脈動》（Data Centre Dynamics），SpaceX估值超過8000億美元，待上市後，估值提高到1兆至1.5兆美元間。

馬斯克曾多次強調不希望公司上市，以避免短線市場壓力拖延了火星殖民地的目標。如今，他的態度大轉，外界推測原因就是太空資料中心計畫。

馬斯克曾宣布，要將低軌衛星「星鏈」（Starlink）擴展成太空資料中心，後來又在社群平台X上揭露藍圖。據他的說法，不用到三年，透過配備AI運算功能的衛星來產出AI資料串流，將會是成本最低的方式。

馬斯克的願景還要在月球建造衛星工廠，再利用電磁砲（Electromagnetic Railgun）將AI衛星加速到月球逃逸速度，如此一來，不用靠火箭，衛星也能脫離月球引力進入太空。他預估屆時AI的算力可超越每年100TW（相當於100兆瓦）。

資金、技術均有風險

快速成長的AI需求，導致電力基礎設施不足。支持發展太空資料中心的人認為，若能將AI衛星送上太空，就可汲取源源不絕的太陽能，運算完成後，再將數據回傳地球。不僅可緩解電力短缺，還能帶動航太供應鏈的成長。

《華爾街日報》報導，太空資料中心還有不少問題，例如系統能否在太空中正常運作？效能是否打折？這些都還未知。也有人認為，外界低估了太空資料中心的技術風險。此外，當地面的電力問題解決後，太空資料中心可能就會失去競爭力。

以衛星來做資料中心有許多問題，其一是龐大的衛星數量。Google太陽能衛星專案「太陽捕手」（Suncatcher）計畫負責人比爾斯（Travis Beals）指出，若以一顆衛星功率100瓩來看，要達到地表上算力1GW（百萬瓩）等級的資料中心，就需部署1萬顆衛星。其它問題還包括AI晶片的溫度管理、如何避免晶片受到輻射影響、資料傳回地球的速度等。

亞馬遜、谷歌加入戰局

看上太空資料中心潛力的還有亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。他在去年10月表示，太空有大量的太陽能，將資料中心送上太空的想法十分合理。他預估在20年以內，太空資料中心的成本會比地面的AI基礎設施更低。

貝佐斯的航太公司藍色起源（Blue Origin）研發多年的新格倫火箭（New Glenn）目的就是為了將大量衛星送入軌道。新格倫已在2025年完成首次重大測試，前景可期。

另一個加入戰局的科技巨頭是Google。Google開發了Al訓練用的專用晶片──張量處理單元（TPU）。去年11月推出「太陽捕手」專案，打算結合太陽能衛星、TPU、自由空間光通訊（FSO）技術，在太空中打造AI基礎設施。

Goolge的計畫是與Planet Labs合作，要在2027年初將兩顆搭載自家的測試衛星送上太空，並測試模型與TPU硬體在太空的運作以及衛星間的光通訊。