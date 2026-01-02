2026年桃市租金補貼申請9.3萬件 住宅處加速審查、預計16日前入帳完畢

115年度租金補貼申請案件高達9.3萬件，住宅處將加緊審查，預估16日前可全部入帳。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部國土署「300億元中央擴大租金補貼專案」，今年(115年)度因執行新制轉換並納入舊案帶入審查機制，導致申請案高達9萬3千餘件，目前已核准約8萬件，市府住宅發展處全力加緊審核資格中，預計16日補貼款項會撥入帳戶，民眾可至「300億元中央擴大租金補貼專案官方網站」查詢審核狀態，若顯示「案件符合補貼資格」，款項將於16日前入帳。

桃市府住宅發展處長陳智仁表示，補貼金額將依據申請人條件如中低收入戶、單身或育有未成年子女等有所區別，每月每戶發放2400元至5000元不等，並按弱勢身分別計算加碼補助，申請符合資格民眾可留意存摺摘要，並透過專案網站掌握最新進度。

陳智仁說，凡114年已申請通過，今年度仍符合補貼條件之案件，系統會自動將資料帶入115年度審查程序，由於年度審查案量龐大，內政部國土管理署己陸續分批將案件送至審核系統，市府將全力配合加速行政作業，確保在審查通過後能儘速銜接撥付，保障民眾權益。

租金補貼相關訊息，「300億元中央擴大租金補貼專案」網站：https://pse.is/8jkn9u，內政部國土管理署諮詢服務專線：02-77298003或 桃園市政府住宅發展處諮詢服務專線：03-332-4700 轉分機6。

