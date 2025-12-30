2026年極旺！3生肖好運不斷 有望迎大富大貴

2026年有3個生肖運勢特別被看好，無論在事業發展還是財富累積上，都有亮眼表現。（示意圖／Pexels）





即將迎來2026年，不少人也開始關心新的一年運勢走向。《搜狐網》運勢專欄分析指出，2026年有3個生肖運勢特別被看好，無論在事業發展還是財富累積上，都有亮眼表現，是有機會迎來「大富大貴」的一年。

生肖馬

2026年屬馬者與太歲相合，整體運勢明顯走高，工作上容易遇到關鍵機會，只要肯衝、敢把握，就能做出成績。財運方面不僅正財穩定成長，偏財運也相當活躍，投資、理財或副業都有機會帶來額外進帳，讓荷包明顯變厚。

生肖豬

屬豬者2026年受吉星加持，做事相對順利，職場上貴人運旺，遇到難題時常有人出手相助，讓事情迎刃而解。財運方面表現同樣不俗，除了正職收入穩定外，也有機會碰上意外之財，例如獎金、中獎等好消息，只要投資時多一分謹慎，回報往往相當不錯。

生肖狗

2026年屬狗者與太歲形成三合，運勢持續往上走，工作上雖然挑戰不少，但只要願意主動出擊、勇敢嘗試，反而容易脫穎而出。財運方面，屬狗者特別適合嘗試創業，容易遇到不錯的機會，一步一步累積出可觀的成果。

