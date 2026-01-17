2026年武陵高山音樂會「梅」好時光 梅林中浪漫登場

▲深受各界期待的「2026年武陵高山音樂會「『梅』好時光」於1月17日在武陵農場梅花林中浪漫登場。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】深受各界期待的「2026年武陵高山音樂會「『梅』好時光」於1月17日在武陵農場梅花林中浪漫登場。活動結合高山自然景觀、花季盛開與精緻音樂演出，已連續舉辦18年，不僅成為武陵地區冬季重要文化盛事，也成功形塑結合藝術、人文與生態的高山觀光品牌，吸引來自全臺各地的旅客共襄盛舉。

▲「武陵高山戶外音樂會」持續18年不間斷舉辦，最重要的核心精神不僅是音樂表演，更希望透過活動，讓民眾親身走進國家公園，欣賞武陵獨特的自然景觀之美，同時加深對生態保育與環境教育的認識與理解。（圖／記者蘇彩娥攝）

雪霸國家公園管理處處長林文和表示，「武陵高山戶外音樂會」持續18年不間斷舉辦，最重要的核心精神不僅是音樂表演，更希望透過活動，讓民眾親身走進國家公園，欣賞武陵獨特的自然景觀之美，同時加深對生態保育與環境教育的認識與理解。藉由音樂作為媒介，讓更多人願意接近自然、關心自然，進而珍惜與守護這片珍貴的山林環境。

▲今年音樂會演出陣容依舊堅強，連續18年登上武陵高山舞台的國際知名大提琴家張正傑，再度領銜演出。（圖／記者蘇彩娥攝）

武陵富野渡假村總經理沈木成指出，當初發起舉辦高山音樂會的初衷，是希望將武陵這片美好而純淨的環境，透過音樂的方式分享給所有來到此地的遊客。武陵不只是好山好水，更是一個充滿氣質與文化深度的地方。每年配合梅花、櫻花等花季陸續展開，以「梅花音樂會」作為年度花季的開場，也象徵武陵一年精彩活動的起點，同時也是櫻花季前的重要暖身與推廣活動。

▲多位優秀音樂家齊聚山林，讓悠揚樂聲與自然景致相互交融，為觀眾帶來獨一無二的高山音樂饗宴。（圖／記者蘇彩娥攝）

今年音樂會演出陣容依舊堅強，連續18年登上武陵高山舞台的國際知名大提琴家張正傑，再度領銜演出，並邀集多位優秀音樂家齊聚山林，包括女高音賴玨妤、男中音林政勳、小提琴家張芝庭及鋼琴家溫凱翔等，在盛開的梅花林間演出多首經典樂曲，讓悠揚樂聲與自然景致相互交融，為觀眾帶來獨一無二的高山音樂饗宴。

▲「武陵高山戶外音樂會」由雪霸國家公園管理處、武陵農場及武陵富野渡假村共同主辦。（圖／記者蘇彩娥攝）

值得一提的是，今年音樂會首度進行跨界合作，張正傑特別邀請近年來享譽國際的街頭藝術表演家楊世豪，將高難度的大環特技表演融入古典音樂演出之中，展現藝術中「力與美」交會的震撼張力，為傳統音樂會注入嶄新元素，也讓觀眾在視覺與聽覺上獲得全新的感官體驗，精彩程度令人期待。

武陵農場場長陳舜如表示，目前1月份正值梅花盛開期，園區內可欣賞到胭脂梅、青梅及較為少見的蠟梅，景色相當迷人；而一年一度最受矚目的櫻花季，將於2月13日至3月1日實施入園管制。提醒有意前來的遊客，可事先上網申請一日遊名額，或留意是否仍有住宿空房，把握機會上山賞花、散步林間、呼吸高山的新鮮空氣。

陳舜如也指出，武陵農場一年四季皆有不同風貌，櫻花季結束後，三、四月接續登場的是紫藤花祭，五、六月則有繡球花綻放，之後仍有不同花卉與自然景觀輪番呈現，一直到年底都充滿驚喜。誠摯邀請遊客多次走訪武陵，每個季節都能感受截然不同的高山魅力與自然風情。

「武陵高山戶外音樂會」由雪霸國家公園管理處、武陵農場及武陵富野渡假村共同主辦，多年來巧妙結合音樂演出、花季景觀、茶藝文化與生態導覽等多元內容，透過花樹下音樂會、花海茶宴與深度旅遊體驗，引導民眾以不同角度親近自然、欣賞藝術，進一步提升武陵地區觀光價值與環境教育意義，歡迎各界民眾於花季期間走入武陵，在梅香與樂聲中，細細品味高山藝術之美，體驗自然與人文共融的感動旅程。