2026年犯太歲！2生肖面臨巨大變化 恐產生矛盾衝突

2026年即將到來，由於適逢「赤馬紅羊劫」有4生肖犯太歲，《搜狐網》運勢專欄點名其中2生肖，明年在工作、感情、家庭上可能會遇到劇烈變化，與他人發生矛盾衝突。

2生肖在2026年生活上可能遇到劇烈變化。（示意圖／取自pexels）

生肖鼠

2026年生肖鼠犯太歲，必然會帶來變動變化，例如搬家、換工作、出差、出門、戀愛或分手；例如情緒起伏大，熱情與冷漠交替，人際關係時好時壞，內心矛盾糾結，或與他人發生矛盾衝突。同時也是桃花相衝，容易激發新的感情緣分，或是帶來新的感情變化，也容易因感情困擾。

生肖馬

2026年生肖馬犯太歲，對長輩、家庭的影響會很明顯，工作環境、生活環境可能有所改變，對自己的健康、感情也會有衝擊。例如單身的朋友有新的戀愛緣分；已經戀愛的朋友戀情有新變化、新進展；已婚的朋友則是夫妻關係容易有矛盾衝突，或者聚少離多的情況。在健康方面，子午衝重點需要關注的是心腦血管健康、眼睛健康，女性則要特別注意婦科方面的問題。

廣告 廣告

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

嫌兒不服管教！台南2歲童疑遭虐死 狠父判刑18年定讞

「南迴搞軌案」李泰安出獄半年 老家開工程行低調生活

噁！陸知名美式賣場驚爆食安疑慮 麵包盒裡竟出現「活生生米奇」