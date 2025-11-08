2026年球季的最佳教練? 西歐的卡總、東歐的莫總 稱霸臺灣兩大聯盟

中信特攻隊新科總教練莫米爾來自塞爾維亞，已經創下TPBL勝場領先戰績。 (潘安彥攝影)

璞園領航猿隊總教練卡總，已經創下任教最久的職籃外教紀錄。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】10年前，如果有人說中華民國的籃球是由外籍教練主宰，應該有好幾百萬人不會相信，但是今年我國兩大主要職籃聯盟的比賽確實已經是由洋教練主導，而且不是北美洲的NBA資深教練主導，都是歐洲的中小型國家年輕教練或中生代教練掌控，包括PLG總冠軍的卡總(西班牙籍)、TPBL中信特攻隊最年輕總教練莫總(38歲，塞爾維亞籍)，甚至于相比中華男籃隊總教練涂總(義大利籍)，環地中海的南歐國家籃球教練已經成為國內籃球教練的顯學。

目前國內職籃的20支男女球隊中，第一級的職籃11隊(PLG4隊、TPBL7隊)幾乎全被洋教練包辦了主要工作，中信特攻隊新任總教練莫米爾MO(Momir Ratkovic)，旗下有澤維奇 (Milos Pavicevic，46歲，蒙特內哥羅)、 游維察( Jovica Ratkovic)、莫維奇 (47歲，Milos Acimovic，塞爾維亞)，其中莫總和游維察是親兄弟，這一群塞爾維亞和蒙特內哥羅教練都是前南斯拉夫國家，2006年公投獨立，但塞蒙兩國邊界緊鄰，就像台北市與新北市之間親密，中信特攻隊能在新球季前三個禮拜取得6戰4勝的聯盟最多勝紀錄，一方面是一哥阿巴西回歸，再方面南歐教練團領導的歐洲體系洋將搭配得宜，也是很重要契機。

至於PLG方面，進入第6季的老聯盟仍然維持4隊規模，但因各種主客觀因素，上季長驅直入的璞園領航猿隊順利摘下例行賽第一和總冠軍大獎，本季球隊陣容更完整、冠軍陣容幾乎沒有變動，所以璞園董事長李忠恕很爽快和47歲的西班牙總教練卡米諾斯( CAMINOS IURGI)又簽下3年(2加1)的複數年合約，很明顯的是目前璞園領航猿隊本土主力陣容和上季大換血的洋將陣容要保持本季連霸，甚至朝三連霸方向前進，而且璞園領航猿隊還有稱霸東超的企圖心，以及培植本土年輕主力陣容扮演未來5年中華男籃隊重建期主角的雄心壯志，就像2013年亞洲男籃賽中華隊闖進4強的璞園霸業時期。

歐洲教練和歐洲球員，已經成為新球季職籃主流。 (潘安彥攝影)

