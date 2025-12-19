2026年發財了！「5生肖」轉職運超旺 升遷、加薪樣樣來

生活中心／張尚辰報導

小孟老師指出，有5個生肖的人，在新一年特別容易出現轉職、職涯變動的契機。（示意圖／翻攝自Pixabay）

一轉眼，2025年已進入最後一個月份，距離2026年只剩下短短時間，不少人都期待在新的一年能迎來全新的開始，無論是事業發展或財運表現，都希望有所突破。對此，清水孟塔羅小孟老師指出，有5個生肖在新一年，特別容易出現轉職、職涯變動的契機，不僅工作機會增加，財運也有明顯成長，正財、偏財皆有進帳的可能。

｜生肖狗

屬狗的人在新的一年容易遇到「貴人挖角」，身邊可能會出現主動推薦工作的朋友、前同事或業界人士。若近期有人提出新的合作或職位邀約，不妨多加評估，有機會透過轉職獲得升遷，甚至被賦予主管職或更高層級的責任，事業發展空間明顯放大。

｜生肖龍

屬龍的人特別適合考慮「區域性轉換」，工作地點的改變將帶來新的契機。若有轉職打算，不妨跳脫原本熟悉的環境，例如原本在台北上班的人，可考慮前往新竹、台中等地發展；透過地區轉換，不僅能接觸不同產業型態，也有機會開發全新的職涯方向與商機。

｜生肖猴

屬猴的人在轉換部門或工作單位後，容易遇到志同道合的夥伴，團隊氣氛明顯改善，也能激發工作熱情。這樣的轉變不僅讓心情更穩定，工作效率也會隨之提升，對長期職涯發展相當有利，甚至可能因團隊表現亮眼而獲得額外獎金或加薪機會。

｜生肖雞

屬雞的人可多留意已離職的前同事或舊識，對方可能會帶來意想不到的工作訊息或合作機會。特別是過去曾有良好互動、共事愉快的對象，未來再次聯繫時，可能促成新的職務安排，甚至加入全新的團隊或專案。

｜生肖牛

屬牛的人在新的一年適合多花時間瀏覽求職網站或產業資訊，容易找到更符合自身需求的工作機會。若對目前的職場環境感到疲倦或發展受限，不妨勇敢嘗試轉換跑道，有機會改善工作與生活的平衡，同時提升收入與整體生活品質。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

