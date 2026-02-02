2026年白沙屯媽祖4／12出發 進香日程、報名時間一次看

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮2日下午由值年總爐主擲爻請示白沙屯媽祖，今年赴北港進香期程，結果媽祖指示農曆2月26日子時11時55分出發（國曆4月12日）農曆3月4日下午16時10分（國曆4月20日）回宮，總共8天7夜。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

白沙屯拱天宮今（2日）擲筊決定2026年進香時程，這次將於4月12日起駕，並於4月20日返回白沙屯，行程總共8天7夜，考驗香燈腳的腳力。而今年進香活動將於3月11日至4月9日開放信眾報名，報名費700元，衣服發完以後報名費減200元。

今拱天宮由舊值年總爐主負責擲爻請示白沙屯媽祖今年赴北港進香期程，結果媽祖指示4月12日（農曆2月26日子時11時55分）出發，4月16日抵達北港，4月17日過火，4月20日回宮。

今年的北港進香活動還有一項與過去不同的，就是白沙屯媽祖特別指示爐主媽一同進香，過去爐主媽是由值年總爐主請回家供奉，並未隨行赴北港進香，今年爐主媽也要同登粉紅超跑，與白沙屯大媽、山邊媽祖一起進香遶境。

而白沙屯媽祖的進香路線飄忽不定，民眾可以透過「白沙屯媽祖定位APP」即時掌握鑾轎位置，即便不方便現場參噢，也可以在線上關注進香狀態，而白沙屯拱天宮的官方網路電視台也將直播，讓無法到現場的民眾也能參與。

白沙屯拱天宮媽祖北港進香活動，去年報名參加人數突破32萬人，已成為國內規模最大的媽祖進香活動之一，在維期8天的進香活動中，考驗著信徒們的耐力和虔誠，跟隨著白沙屯媽祖「粉紅超跑」鸞轎，以接近急行軍的方式，由拱天宮出發，跨越台中市、彰化縣抵達雲林縣北港朝天宮，去年並由媽姐首次指示進入南投縣境，再返回白沙屯拱天宮。

在去年的媽祖進香遶境活動中，還發生一個場景，令人感佩白沙媽的無私公正，去年進香期間，正值民進黨發動大罷免活動，回程中有大罷免支持者手舉標語站在粉紅超跑行進的路徑前方，企圖要鑽橋底來博取畫面，只見粉紅超跑接近大罷免支持者前方，突然改變行進路線，閃過大罷免標語後繼續前行，事後，信眾都認為連白沙媽都不支持大罷免，結果也證實大罷免最終以失敗告終。

