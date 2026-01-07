2026年省4500元！疫苗新制 長者這針改打一劑保護力翻倍

隨著年齡增長，人體會形成免疫老化，研究指出長者接種標準劑量流感疫苗，抗體生成可能比年輕人低兩到四倍，導致保護效果大打折扣。為了提升對高齡者的保護力，國際上已逐漸轉向使用免疫加強型疫苗，這對長者而言已不再是選擇題，而是維護健康的必考題。

加強型流感疫苗防重症 住院死亡率顯著下降

目前全球廣泛使用的免疫加強型疫苗主要分為兩種，一種是在疫苗中加入佐劑幫助識別抗原，另一種則是含有標準劑量4倍抗原的高劑量流感疫苗。

其中高劑量疫苗近期已在台取得許可，真實世界研究發現，接種後住院率下降超過6成，死亡率更下降近5成，能顯著降低長者流感重症風險。

2026年公費疫苗新制，肺炎鏈球菌新型20價或21價疫苗，打一劑防護更完善，還有「加強型流感」，預計有20萬人受惠。（疾管署提供）

在安全性方面，國際臨床試驗證實高劑量疫苗與標準劑量並無明顯差異。雖然注射部位的局部腫痛比例略高，但多屬輕微且短暫，至於發燒或倦怠等系統性副作用則無顯著差別。

這代表高劑量疫苗風險不增但效力更強，美加德法等國早已公費提供，投資疫苗即是投資健康與減少社會成本。

今年秋冬首度導入 機構長者優先接種

疾管署署長羅一鈞指出，為全面強化高風險族群防護力，政府將於2026年推動疫苗新制。預計在今年秋冬首度導入約20萬劑加強型流感疫苗，包含高劑量及含佐劑疫苗。

考量長者感染後併發重症與群聚風險較高，首波將優先提供給長照機構及安養機構中65歲以上的長者接種。

這類加強型疫苗能誘發更強且持久的免疫反應，對免疫力較弱的老年人保護力可提升約40％至100％。透過產生更高的抗體量，能有效降低重症與住院機率，是政府提升國人保護力的重要措施之一，同時也將調升疫苗接種處置費。

肺炎鏈球菌疫苗升級 打一劑省4500元，280萬人受惠

除了流感疫苗，成人肺炎鏈球菌疫苗接種也將全面升級，新制預計自今年1/15起上路。羅一鈞表示，新型20價與21價疫苗單劑保護力可達過去兩劑接種的效果，因此決議改採單劑接種。

符合資格的民眾施打公費疫苗，可省下約4500元的自費費用，不僅減輕負擔也能降低感染風險。

公費接種對象涵蓋65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象，預估約280萬人受惠。

2026年公費疫苗新制，新型肺炎鏈球菌新型20價或21價疫苗施打對象，預估約有280萬人受惠。（疾管署提供）

第一階段從今年1/15開始，針對未接種過或僅接種23價疫苗滿一年者開放；若為高風險對象且65歲前已完整接種者，則需與前劑間隔滿5年。

分兩階段開打 避免漏打獲完整保護

第二階段預計在今年年中之後實施，針對僅接種過一劑13價或15價疫苗且滿一年者。羅一鈞補充，若是脾臟功能缺損、免疫功能不全、洗腎患者及機構住民等高風險對象，間隔至少8周即可接種。

新制讓民眾只要打一劑就能獲得完整保護，更加方便且避免漏打情況。新型肺鏈疫苗包括20價或21價，已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。

目前政府已採購15萬劑20價疫苗，輝瑞20價疫苗已取得藥證，默沙東21價疫苗也預計在今年4月取得藥證。透過疫苗政策的升級與優化，期盼能換取更健康的高齡人口，落實預防勝於治療的目標。

