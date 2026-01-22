2026年看好AI行情又想領息？ 這檔科技多重資產基金年化配息達9%

圖/unsplash

2026年台股氣勢如虹，在台積電領盤下，指數衝破3萬1千點，台積電更攻上1780元新歷史新高。法人表示，台積電法說釋出強勁AI展望，今年市場仍以科技族群引領盤面，不過隨著市場基期逐步墊高，加上第二季經濟成長率放緩，及美國聯準會主席換人等不確定性干擾，接下來操作難度增加，想穩中求勝的投資人，能聚焦科技相關的多重資產基金，不僅能持續抓住科技股行情，在美國步入降息循環，還能掌握債券的資本利得與息收機會。

廣告 廣告

根據華爾街最新預估，今年美國企業整體獲利預估仍維持正向，以美國準普爾500企業為例，整體獲利增長平均落在14.9%，其中，資訊科技預估成長28.9%，仍是增長最大的行業。另外，據高盛的全球伺服器規模預估，基建周期將支撐產業成長至2027年。預期全球伺服器營收將在2026與2027年分別繳出年增40％與26％的成績。整體來說，2026年市場最大機會仍然在AI相關產業。

不過，法人指出，隨著市場基期被快速墊高，今年大型企業資本支出以及經濟成長預估或有放緩疑慮，AI科技漲勢可能不像去年主要集中在特定公司，將外溢到各產業，選股難度增加。想穩中求勝的投資人，可布局科技相關的多重資產基金，不僅能持續搭上科技股行情，在美國步入降息循環，債券還能發揮防禦功能，並且兼顧資本利得與息收機會。

進一步攤開市場上主流的科技相關多重資產基金，包括：中信科技趨勢多重、安聯AI收益多重、柏瑞科技多重、野村全球科技多重、華南全球科技多重等基金，統計去年平均年化配息率表現，以中信科技趨勢多重基金配息率8.5%表現最佳，其次為安聯AI收益多重基金配息率8.3%及柏瑞科技多重基金8.2%，三者皆有超過8%水準，甚至優於部分高股息ETF，表現不俗。

科技多重資產相關基金年化配息率比較表

資料來源：Lipper；統計日期：2025年12月。

值得留意的是，中信科技趨勢多重基金最新一次配息金額為每單位0.09元，換算當期配息率0.75%，年化配息率達9%。而該基金前十大標的，除了投資人熟悉的輝達，還包括全球知名ETF，如：Invesco 納斯達克100指數ETF（QQQ）、Vanguard資訊科技類股 ETF (代號 VGT)、iShares投資級公司債ETF（LQD）等。

法人補充，2026年降息循環將步入後半場，市場利率也逐漸往3%的中性利率靠攏，在寬鬆的環境下，利於科技與成長型企業的資本投入與擴張，同時能讓公司新發行債券的發債成本降低，有助於企業發債籌資，進一步推升科技成長股的估值，形成多重利多，因此在資金配置上，布局科技相關的多重資產基金，能全方位參與AI行情。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。