2026年社群趨勢 短影音：從「碎片化」走向「深度共鳴」

文／創造智能

在社群媒體不斷變化的時代，短影音在這幾年站上了勢頭，從抖音、TikTok的崛起，到META與YouTube紛紛搶進短影音市場，到了2025年，更普及的AI影音技術也加入了，OpenAI的SORA2甚至建置了自己的社群平台，如何掌握「社群媒體」，依舊是2026年所以企業好奇的問題。

觀眾到底需要什麼？

根據Instagrm最新發布的更新，其中一項你可能會感到好奇，Reels居然可以上傳單支20分鐘的影片，這是一個有趣的訊號，TIKTOK也早些時間就更新可上傳10分鐘的影片了。

Instagrm最新發布的更新，Reels居然可以上傳單支20分鐘的影片。(圖／Instagrm)

內容極致垂直化：從廣播到「微型電台」

「需求成為流量 專家型短影音主宰」

觀眾對知識焦慮與技能提升的需求高漲。短影音不再只是娛樂，更是學習的入口，教學型、數據化等知識輸出型內容，將獲得更多的用戶觀眾。

策略：將專業濃縮簡化成更短的內容(30-60s)，主打實用且不保留的提供學習內容。

「超大型KOL將不再吃香 微型 KOL/KOC 崛起」

粉絲數5萬以下的微型網紅，因其高互動率與高度垂直的領域，轉換率遠超大型 KOL，也更受廣告主青睞，品牌價值更深化的經營者，比起只發爆發型內容的創作者，將獲得更多的用戶追蹤。

策略：深度化、標籤化自身品牌價值，比起撒網大眾，更應該專注在培養對單一領域感興趣的用戶觀眾。

觀眾趨向內容及至垂直化。(圖／創造智能)

互動體驗沉浸化：從觀看到「參與」

「AIGC普及衝擊」

AI工具 (如 Midjourney/Sora/ChatGPT) 進入短影音製作流程，極大降低了內容製作門檻，並提升了視覺震撼力，傳統拍攝影音受到衝擊，企業與創作者將面臨大眾創作挑戰。

策略：與其害怕，倒不如加入，利用AI協作降低影音製成成本(效能)，製作與自身有關的AI創作或挑戰特效，讓用戶參與，或利用專業AI團隊。

像創造智能擁有專業化AIGC影音製作，快速、有梗的產製有內容的AIGC影音，將最容易吸引用戶的目光，從品牌IP角色塑造到專屬AIGC廣告製作。

協助紅螞蟻磁磚 AI角色IP 動畫短影音製作。(圖／創造智能）

「信任連結深化 從流量到「忠誠」」

觀眾對「完美」的商業內容感到疲乏，渴望看到品牌背後的「人味」與真實挑戰，尤其是Z世代，他們傾向於購買與自己價值觀一致的品牌。

策略：不完美的製作美學，與其打造完美的包裝場景，把重點放在內容與互動感，專注品牌的高度垂直策略，維持系列一貫性，並輸出價值觀。

若自身無法針對品牌設計出適合的內容，也可委外製作，客製化品牌專屬短影音內容，創造智能就有成立專屬短影音團隊，也有多平台影音經營經驗，針對客戶性質規劃最適合在市場上影音的包裝與內容，讓客戶不再浪費大量摸索時間。

農業部/十時塑 客製化具備流量傳播性的短影音。（圖／創造智能）

結語：2026 行動方案與建議

完播率：2025-2026最重要的數據，如何讓觀眾看完，建立至少3個高度垂直、主題固定的短影音系列。每個系列專攻一個受眾痛點。

跨界互動：微型的KOL/KOC合作，提高內容曝光的轉換率。

AI輔助提高產量：維持高量的內容產出，使用AI加速腳本或者其他製作流程。

品牌人設聚焦：發佈「幕後」或「人設」相關的短片，讓用戶加深對品牌的互動深度，比起表面行銷，讓用戶看見你的真實。

