2026年租金補貼限合法房屋！排除違建、舊戶同地址可申請

內政部國土管理署正式公告2026年300億元中央擴大租金補貼專案計畫，針對申請條件進行重大調整。根據最新規定，申請租金補貼的建物必須具有房屋稅籍且已保存登記，或已取得建築物合法證明文件，換言之，頂樓加蓋、違建等非法建物將無法申請租金補貼。

國土署官員表示，近兩年居住在非法建物的租金補貼申請案件明顯增加，長期而言，違建等非法建物存在公共安全疑慮。此外，非法住宅申請數量增加，變相鼓勵小分割租約情形，造成管理困擾。基於這些考量，政府決定引導民眾選擇合法建物居住。

為顧及現有受補貼戶權益，新制設有緩衝機制。2025年已核定租金補貼的舊戶，若2026年仍居住在相同租賃地址，可不受房屋合法性新規限制，繼續申請租金補貼。但若在補貼期間變更租賃地址至其他非法建物，將無法再獲得補貼資格。

目前300億元中央擴大租金補貼政策，針對一定所得以下無自有房屋的個人或家庭，提供每戶每月2000元至8000元不等的租金補貼。符合加碼身分的單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭及經濟弱勢者，可獲得額外補貼金額。

根據國土署統計，自2022年開辦300億元中央擴大租金補貼專案以來，截至今年11月14日，全國租金補貼核准戶數已超過88萬戶，申請戶數更首度突破100萬戶，達到103萬戶，創下2007年開辦以來的新高紀錄。若以全國971萬戶籍總數計算，代表超過一成家庭受到租金補貼政策照顧。

然而，部分租屋族反映實務執行面臨困境。有民眾指出，許多房東擔心被查稅、追溯所得或房屋用途曝光，不願配合房客申請租金補貼。即使法律保障租客檢舉權利，但檢舉後往往面臨被迫搬遷的風險。更嚴重的是，若政府強力查稅，房東可能將稅賦成本轉嫁給租客，形成惡性循環。

租屋族建議，政府應主動掌握水電、門牌使用、建物用途及租金行情等資料，透過大數據比對判定出租事實，而非仰賴民眾自發申報。同時應提供誘因鼓勵房東誠實申報，如租金所得稅率分級、報稅抵減、房屋稅差別調整等措施，降低房東將稅賦轉嫁租客的可能性，讓租金補貼政策真正發揮效益。

