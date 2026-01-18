2026年第八屆藥師佛文化節 齊修善念願眾生安樂





新北市政府與慈法禪寺共同主辦「2026年第八屆藥師佛文化節」，今(18)日持續於圓山花博爭豔館展開，透過藥師法門修持、佛前獻供、供燈祈願及多元文化展演，引領大眾安定身心、齊修善念，為全球祈福，願眾生安樂。副秘書長柯慶忠及民政局長林耀長也出席獻供，共同感念藥師琉璃光如來「拔苦與樂、護念眾生」的宏願精神。

副秘書長柯慶忠表示，藥師佛文化節自市府與慈法禪寺共同合辦以來，已邁入第八屆，成為結合宗教信仰、文化藝術與家庭參與的重要平台。在這個變動快速、壓力繁重的時代，藥師佛所傳遞的慈悲、智慧與療癒力量，正是社會需要的精神依靠。感謝慈法禪寺長期透過文化節、祈福法會、公益關懷等方式，讓宗教文化走進生活、讓善念走進社會。

廣告 廣告

慈法禪寺表示，本日活動以「為全球祈福、願眾生安樂」的核心精神，邀請全台佛教界長老法師以及千位僧眾帶領信眾共同修持藥師法門，凝聚善念為世界和平、全球無災、眾生安樂祈願。現場同時設置供燈祈福區，並同步展出上淨下耀大和尚墨寶，讓民眾感受佛法智慧與慈悲精神。

除了內場法會殊勝，外場的「幸福嘉年華」同樣吸引滿滿民眾參與，有公益反毒宣導區、親子體驗區「遊戲佛國闖關趣」，透過互動體驗讓親子在遊戲中認識佛教文化；「幸福吉祥市集」集結約40攤蔬食、文創及佛教文物攤位，有養生蔬食、素章魚、童玩遊戲、生活百貨、跳蛋市場、春聯揮毫喜迎春…等，好吃又好玩，相當熱鬧。現場還有抽獎活動，準備了iPhone 17、Air Pods、小米吸塵器、腳踏車等豐富獎項，許多獲獎民眾直呼在花博遇見藥師佛，找到平安與幸運。

更多新聞推薦

● 伊朗動盪國際油價上漲 汽、柴油各漲0.8元及0.9元