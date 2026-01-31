2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽登場 國內外青年隊伍同場競技

▲體育局長陳良乾致詞，冠亞季軍龍型獎盃。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽於1月31日在臺南市立橄欖球場隆重登場，來自臺灣、日本、韓國及香港的青年橄欖球勁旅齊聚府城，在為期兩天的賽事中展開高強度、快節奏的七人制橄欖球競技交流，為臺南注入熱血沸騰的國際運動氛圍。

▲體育局長陳良乾致贈各隊紀念橄欖球。(記者劉秋菊攝影)

本屆賽事邀集香港長沙灣天主教英文中學、韓國明錫高中、韓國大邱高中、韓國養正高中、日本鶴來高校，以及臺灣六信高中、八斗高中與國立臺南第一高級中學等國內外青年隊伍同場競技，展現青年橄欖球選手的實力與風采。現場氣氛熱烈，充分展現府城盃作為國際青年交流賽事的特色與規模。

開幕儀式特別邀請「鳳天神鼓」帶來震撼人心的鼓藝演出，象徵賽事正式啟動，也為選手們注入滿滿士氣。接著由體育局局長陳良乾致贈各參賽隊伍紀念橄欖球，祝福選手們在賽場上全力以赴、發揮最佳實力，象徵以球會友、深化國際交流。

▲賽事現場實況。(記者劉秋菊攝影)

開球儀式則由體育局局長陳良乾，會同中華奧林匹克委員會副主席王景成及社團法人臺南市體育總會理事長吳志祥共同進行，宣告2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽正式開打，為賽事揭開序幕。

各隊選手於開賽首日即投入激烈競逐，場上攻防轉換迅速、節奏緊湊，充分展現七人制橄欖球速度快、對抗性高的運動特色。多場精彩對戰輪番上演，各參賽隊伍展現高度專注與旺盛鬥志，表現令人印象深刻。

體育局指出，期盼選手們在接續賽程中持續秉持運動家精神，全力以赴、奮力拼搏，為所屬隊伍爭取佳績與榮耀，也祝福所有參與賽事的青年選手能在競技交流中累積寶貴經驗。體育局並誠摯邀請全國民眾踴躍進場觀賽，為來自各國的青年選手加油喝采，共同見證第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽的精彩賽事，在臺南寫下青年橄欖球交流與發展的新篇章，並為城市掀起新一波橄欖球運動熱潮。（照片記者劉秋菊攝影)