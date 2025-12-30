2026年第一道曙光在這裡！台北天文館公布元旦曙光地圖

▲元旦除了賞日出，還有機會看到日暈、幻日等奇景。（圖／臺北市立天文科學教育館提供）

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】2026年即將到來，迎接新年第一道曙光與日出是許多民眾元旦清晨的重要節目，根據臺北天文館「2026年元旦曙光地圖」的精算，2026年全國第一道民用曙光將在清晨6時3分46秒出現於花蓮縣柏南山，而全國最早日出也於6時28分在柏南山現身；柏南山雖非臺灣最高峰，卻位於本島較偏東、偏南的位置，加上海拔高度優勢，使其成為元旦當天全臺最早迎接太陽的地點，不過柏南山海拔高達3,443公尺，抵達不易，若以臺灣本島較易抵達的平地而言，元旦最早日出的地點是在鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分，離島則以蘭嶼最早，日出時間為6時29分，都是迎接新年第一道曙光的最佳選擇。

廣告 廣告

通常最早曙光是指「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看清地面景物。但在天文觀測上常用的「天文曙光」，則是指太陽在地平線下18度，肉眼可見最暗的6等星開始消失的時刻；通常天文曙光出現的時間會比民用曙光早一小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮的過程，則可參考天文曙光時間來提早等待。

在臺灣，元旦的日出方位約為115度，也就是東南東方附近，所以越往東、越往南，就能越早看到日出；此外海拔越高，日出時間也越早，不過山區因地形與林相比平地複雜，要在日出方位地平線無遮蔽的狀況下才能於預測時刻直擊精彩的日出。

為了讓國人精準掌握元旦各地曙光與日出的時刻，臺北天文館特別製作了線上互動程式「2026年元旦曙光地圖」，只需點選觀賞地點，即可查詢該地的曙光與日出時間，精準掌握新年第一天的精彩時刻！

臺北天文館也提醒民眾，清晨時分高山地區氣溫低、風勢強，且雲霧變化快速，前往迎曙光前應妥善規劃行程並注意安全；平地與海岸地區雖較易抵達，仍建議提早到場並留意即時天氣預報。若天氣條件良好，日出前後還有機會欣賞到雲海、霞光，甚至短暫出現的大氣折射現象，為新年留下難忘回憶。

2026年元旦曙光及日出時間特點山區最早離島最早本島平地最早所在縣市花蓮縣臺東縣屏東縣地點柏南山蘭嶼紅頭山鵝鑾鼻燈塔標高3,443m552m40m日出06:28:1306:29:2206:34:24民用曙光06:03:4606:05:0606:10:08航海曙光05:35:4905:37:2105:42:22天文曙光05:08:1505:09:5905:14:59

資料來源：臺北天文館元旦曙光地圖