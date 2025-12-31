2026年第一道曙光恐泡湯？「3地區」看到機會全台最低

許多民眾想迎接2026年的第一道曙光，不過，氣象專家林得恩表示，元旦清晨，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區天氣較不穩定，有局部短暫雨機率，因此想看到曙光的機會應該是全台最小。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，民眾想迎接2026年的第一道曙光，1/1當天天氣的走向就將成為曙光能見度的重要關鍵。他表示，根據今晨歐洲ECMWF及美國AIGFS數值模式模擬結果均顯示，元旦清晨，受到的天氣系統是東北季風增強，台灣北部與東北部地區不但氣溫轉為涼冷；環境水氣亦同步增加，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區也都有局部短暫雨的不穩定天氣現象，要想看到元旦曙光的機會應該是全台最小的。

林得恩接著表示，另一方面，由於東部外海雲量偏多，雲層容易堆積，也會直接壓縮到元旦曙光露臉的空間；相較之下，中南部多為多雲時晴天氣，若雲層破口出現，短暫見到曙光的機會最大。

