2026年第1個熱帶擾動醞釀中！專家揭「成颱機率約60%」 模擬路徑曝光

生活中心／黃韻璇報導

受到大陸冷氣團影響，今（12）日清晨中央氣象署持續針對13縣市發布「低溫特報」，不過白天起大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度。此外，專家透露，本週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%，目前模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」中表示，「2026年，第1個熱帶擾動！」透露根據美國（NCEP，AIGFS）以及歐洲（EC-AIFS）等數值模式今晨最新模擬結果均顯示，在1/15前後，於菲島東部外海有熱帶擾動生成的訊號，這非常有可能會成為2026年的第1個熱帶擾動系統。

2026年第1個熱帶擾動醞釀中。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩指出，若從氣候統計資料來看，1月份在西北太平洋或南海海域就出現颱風並非異常，只是數量相對非常之少；且過去尚未有過1月侵臺的紀錄，熱帶擾動是否會繼續再發展為颱風？或是會對臺灣產生多大的間接影響？還可以再繼續追蹤觀察。

氣象專家吳德榮也在「老大洩天機」專欄中透露，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。與「1月颱」未曾侵臺的氣候資料吻合，但對臺灣是否還有輕微的間接影響？模擬還在調整、應續觀察，言之過早，也是枉然。

