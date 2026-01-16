2026年第1季投資展望 凱基銀行提4關鍵因子

（中央社記者蘇思云台北16日電）展望2026年，凱基銀行今天提出第1季全球投資市場展望，投資人可以股6債4比例進行資產配置，並掌握「M.A.K.E」4大關鍵因子，包括美國總統川普使美國再次偉大的精神、AI熱潮、K型經濟深化與美中政策寬鬆延續等，提前因應變化。

凱基銀行今天發布2026年第1季全球投資市場展望。凱基銀行財富管理處資深協理廖亭亭表示，今年首季投資人可以股6債4比例進行資產配置，在股票市場上受惠美國經濟溫和擴張、企業盈餘強勁且消費信心穩健，整體基本面良好，相對看好AI供應鏈的美國、中國、日韓台市場。

凱基銀指出，產業部分看好循環性、聚焦產業輪動機會，如科技、工業、醫療健護、電力等產業。外幣投資部分，美國聯準會降息態度未變，利差收斂下，預期美元相對壓抑，看好歐元、澳幣升值潛力，亞洲貨幣則呈現震盪走升格局。

凱基銀行分析，可留意「M.A.K.E」4大關鍵因子，第1，2026年川普將延續「使美國再次偉大」（MAGA）的精神，更著重美國選民有感的措施，並強化對戰略資源，例如稀土、石油、銅等的掌控力，預期原物料及避險資產將具備表現機會。

其次，AI熱潮走向生態系，看好AI科技與電力相關的公共事業。凱基銀表示，就產業面而言，AI發展持續演進、強化基本面，成為2026年股市表現的核心驅動力。

第3，K型經濟深化，凱基銀指出，從市場數據面來看，美國經濟以「K型分化」（指經濟復甦呈現兩極化發展）為特徵，貧富家庭的消費行為差異愈加明顯。儘管勞動力市場面臨結構性放緩，但高所得族群財富效果的積累，部分抵銷低所得族群因通膨及薪資停滯而放緩的購買力，加上川普今年有意維持寬鬆資金環境，美國民眾的消費與投資支出將保持一定動能，因此看好美國市場表現。

第4，美中政策寬鬆（Easing）延續，凱基銀指出，雖然今年歐洲、澳洲、日本等部分央行降息週期步入尾聲或已啟動升息，但全球最大流動性來源美國聯準會（Fed）仍維持寬鬆基調；市場預期至今年底仍有約2碼降息空間，且市場普遍預期Fed新任主席將更偏鴿派，降息預期將持續支撐今年債市表現。（編輯：林家嫻）1150116