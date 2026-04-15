2026年第15屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽 台灣獲2銀1銅佳績

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台灣參加由法國主辦的2026年第15屆歐洲女子數學奧林匹亞競賽，今天(15日)傳來捷報，在67個國家、260名參賽學生中，我國4名代表參賽學生總計獲得2銀1銅佳績，國際排名並列第13名（以學生競賽總成績計算），表現亮眼。其中以國立台南第一高級中學11年級學生盧芃恩、台北市私立復興實驗高級中學10年級學生常貽媗成績最佳，獲銀牌獎，個人排名並列第36名。

台灣代表隊由國內大學21名教授組成輔導團隊負責培訓，從全國329名女學生中選出4名代表參賽，並由國立陽明交通大學統計學研究所教授高竹嵐及智慧計算與科技研究所副教授魏澤人分別擔任領隊及副領隊，另2018年國際數學奧林匹亞競賽銅牌與2019年國際數學奧林匹亞競賽銀牌得主，現就讀國立台灣大學的施佑昇，隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。競賽於4月10日舉行開幕典禮，當地時間14日下午舉行閉幕典禮並頒獎。

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教育部國教署表示，藉由參與國際歐洲女子數學奧林匹亞競賽，不僅能讓台灣女學生的數學才華躍上國際舞台，更能有效提升其學習動機。未來將持續透過選訓機制深耕女性基礎學科人才教育，期盼能引領更多女學生投入數學領域，接軌國際實力。

另外為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。(編輯：宋皖媛)