2026年節送禮不燒腦！ 人氣肖像領軍，元本山「三大必勝攻略」直擊細節控的心

▲年節聚會必備零嘴，元本山「脆烤海苔系列」輕盈酥脆、分享度高，追劇聊天一上桌就完食

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】每逢農曆新年，送禮總是一門學問，許多消費者常陷入兩難，既擔心款式流於俗套，又怕過於浮誇造成對方負擔。如何在「面子」與「心意」之間取得完美平衡？長期深耕年節市場的元本山，以高品質海苔與高度品牌信任，成為大眾心中「不踩雷」的首選。近三年年節禮盒銷售年增率穩定成長約4%，更顯示其在競爭激烈的年節市場中，持續獲得消費者肯定。近年來，元本山不僅守住經典，更掌握社群與送禮趨勢，將傳統年味玩出新話題。2026年，元本山以「三大必勝攻略」回應不同送禮情境，替消費者把「怎麼選」這件事一次想好。

▲元本山人氣肖像領軍直擊細節控的心

攻略一：社交破冰王！肖像聯名款引爆討論度

身為年節市場長期經營肖像聯名的品牌，元本山近年肖像系列已占整體年節業績約兩成，穩坐「肖像專家」定位。今年再度強勢出擊，繼先前掀起搶購熱潮、迅速完售的米奇立體罐後，2026年粉絲敲碗成真，超人氣的小熊維尼與三眼怪正式化身立體造型罐，成為今年年節最吸睛的話題焦點。精緻造型一亮相就讓粉絲直呼融化，可愛到讓人吃完也捨不得收起來！

海苔享用後，罐身可直接變身書桌上的療癒收納小物，讓這份心意持續陪伴在日常之中。內包裝更藏有小驚喜，每一片海苔獨立包裝共有6款插畫，為品嚐過程增添趣味儀式感，展現送禮人的極致巧思。

針對多人口家庭或辦公室夥伴，「玩具總動員」與「豆卡頻道」禮盒則是份量感十足的首選。

玩具總動員海苔禮盒不僅收羅三款超萌圖案，更驚喜內含專屬肖像造型保溫杯，超高 CP 值讓粉絲直呼必須抱緊處理！而豆卡頻道同樣推出三款繽紛包裝，方便分享的小包裝設計，在團圓或聚會場合中，總能輕鬆創造互動滿滿的快樂時光。

▲玩具總動員系列不僅收羅三款超萌圖案，更驚喜內含專屬肖像造型保溫杯

攻略二：想要100%完食率就要懂親友想吃又怕負擔的心！

年節聚會少不了大魚大肉，追劇敘舊時難免嘴饞，這時候送上一款「吃得開心、也不有壓力」的零嘴，往往最容易被打開、也最容易被吃完。元本山「脆烤海苔系列」正是近年許多送禮者的口袋名單。「脆烤海苔系列」以純烘烤、非油炸工法打造清爽不膩的風味，再搭配海藻糖帶出的自然甜感與脆度，每份熱量僅約120大卡左右，讓人在追劇時一片接一片，也能吃得輕鬆無負擔。

攻略三：安心不出錯！經典款就是最穩的送禮後盾

年節送禮時間緊、行程滿，甚至訊息一來才發現還少一盒，根本沒空慢慢比較，這時選擇經典款就是省心又最不會出錯的解法！長年穩居年節熱銷排行榜的元本山就是消費者最安心的後盾，無論是味付海苔或朝鮮海苔，皆為長年熱銷的不敗口味，其中金綠罐系列更已在市場上深耕超過40年，對許多人而言，就像看到老朋友般自然安心。

這份信賴感，來自元本山對品質的長期堅持。原料皆取自純淨海域，並每年定期送驗第三方檢測機構（SGS），確保符合食品安全標準。只需掃描包裝上的 「安心履歷」QR Code，即可清楚查詢產地來源與檢驗資訊。

不論是想要話題感十足的肖像聯名、聚會時最容易被吃完的輕盈零嘴，還是臨時上場也安心的經典款，元本山都已替送禮者把選項準備好。2026年，年節送禮不必再多想，照著元本山的三大攻略選，就能輕鬆把心意送到位。