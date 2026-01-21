2026年縣市長選戰藍營布局 鄭麗文：提名一切照國民黨黨內制度走

中國國民黨黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自中國國民黨Facebook直播）





中央選舉委員會已拍板，今（2026）年地方公職人員選舉（6都市長、6都市議員與地方里長、地方縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等，簡稱地方九合一選舉）投票日期，定於2026年11月28日（星期六）舉行投票。針對各界關切年底縣市長選舉藍營的提名進度，中國國民黨主席鄭麗文今（21）日主持中常會時詳細說明黨內提名規定與做法。鄭麗文強調，國民黨一定大開大闔，依照黨內制度走，沒有內定與黑箱，請大家不用緊張與太過焦慮。她並呼籲參選同志展現君子之爭、最佳的運動員精神，「既然是黨內同志，就不要忘記我們真正的對手跟敵人是誰。」

鄭麗文指出，公平的遊戲規則才是奠定未來黨團結最重要的基礎，國民黨內有完整的初選辦法，但在進行初選前盡量先協調。有些艱困選區甚至要拜託人家出來選，很感謝台南、高雄、屏東的三位候選人，上次雖然敗選仍不離不棄繼續深耕地方，黨也義無旁騖的支持，也很高興看到例如台南有超過一位候選人有意參選，陳以信同志在過程中充分展現運動家精神，最後透過黨內協商提名謝龍介同志。

鄭麗文表示，國民黨目前執政的縣市若有超過一位以上的有意參選者都是好事，重點是要能產生最強的候選人。感謝宜蘭的兩位候選人協調後願意透過內參民調的機制決定，不會走入正式的初選；至於新竹縣兩位有意參選同志在協調過程中各自提出主張，若無法形成共識就將進入正式初選程序。

鄭麗文說明，初選不限於參與協商的人，只要符合資格規定的黨員都可以參加。黨內初選明文規定民意調查占70%，黨員投票占30%，但登記合格的候選同志仍可以進行協商，有機會改變七三的遊戲規則，或改為全民調，但必須要大家都同意的共識決，若無法達共識就必須回歸黨的規定，非常有彈性、公平公開。

至於有意參選同志擔任黨職問題，鄭麗文表示，在開始的協商階段不考慮黨職問題，例如新竹縣林思銘委員就退出，但只要正式進入初選，參選人就必須請假，不能帶著黨職選，這是國民黨行之有年的遊戲規則。

有關台中市長提名，鄭麗文表示，江啟臣與楊瓊瓔委員都是一流的人才，都是長期深耕台中的忠貞同志，國民黨在台中執政成績斐然，有超過一人以上要爭取提名很正常，大家無須緊張與焦慮，一樣會透過黨內的程序，市長、議長都很關心，黨中央也多所溝通，但最重要的是參選人的意志跟意願，沒有人可以強迫任何人做不願意做的事。

鄭麗文指出，一定要合乎黨內的程序與遊戲規則，不會因任何個人特殊的需要而改變，否則制度將蕩然無存，也難以要求黨員同志要團結。台中候選人有不同的想法與堅持，黨部已不斷溝通，一次不成可以第二次，所以大家不需要過度的焦慮。黨中央一定秉持既有的遊戲規則，秉持公平、公正、公開的原則來產生候選人，希望提名完成後，全黨上下也能團結一致。

有關藍白合作，鄭主席說明，對於民眾黨也有提名的縣市，例如宜蘭、新北、嘉義市，會在國民黨完成提名後，開啟藍白的協調機制，希望能夠在最短的時間內完成提名。

鄭麗文強調，目前臺灣面臨內外交迫的特殊艱困處境，大家都深刻體悟在野力量必須團結，國民黨必須勝選，2028必須政黨輪替，此時絕對不能親痛仇快，因此無論初選或協調的過程如何，她都有高度信心，在每一個選區不只是國民黨，甚至在野力量一定會大團結，竭盡所能贏得大選。

