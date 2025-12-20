2026年縣市長選舉，鄭麗文：宜蘭縣長要贏、議會團隊維持多數。（圖／國民黨提供）

中國國民黨主席鄭麗文今天（20日）在宜蘭參加黨慶活動時指出，面對當前台灣社會動盪不安、治安與社會安全網頻頻出現警訊，政府卻將心力耗費在政治對立與仇恨動員上，國民黨更必須挺身而出，站在人民這一邊，守住社會的安定與正義。

至於2026年宜蘭縣長人選方面，目前已有立委吳宗憲及宜蘭縣議會議長張勝德均有意爭取提名一事，鄭麗文則透露，近日將再協調人選。她強調，國民黨是遵守制度的政黨，黨中央絕對不偏不倚，沒有內定的縣長提名人選，國民黨只有一個目標就是要勝選。

鄭麗文上午出席宜蘭縣黨部黨慶活動，與地方黨公職、基層幹部及鄉親齊聚一堂，感謝長期以來對國民黨的支持與付出。鄭麗文在致詞時表示，宜蘭是國民黨重要的民主根基，也是一個重視勤政、務實與民生的縣市。國民黨已正式啟動各縣市的提名與整合作業，所有程序都將秉持公平、公正、公開的原則進行，宜蘭縣也將依照既有制度，完成黨內團結與整合。國民黨的目標非常清楚宜蘭一定要贏，縣長要贏，議會團隊也要繼續維持多數，為縣民爭取最大的福祉。

鄭麗文指出，面對民進黨不斷提前選舉節奏、天天搞政爭，在野力量必須更加沉著穩健。國民黨將持續強化政策論述、整合地方力量，並在憲政、民生、治安等重大議題上，勇敢為人民發聲。她並呼籲全體黨公職與支持者持續團結，用行動守護宜蘭、守護台灣，讓國民黨再次成為人民最值得信賴的力量。



