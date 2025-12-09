2026年美國進口貨量恐續下滑

根據英國航運相關網站表示，美國國家零售聯合會（National Retail Federation, NRF）與Hackett Associates最新發布的「全球港口追蹤報告」（Global Port Tracker）指出，受持續關稅波動與貿易政策變動影響，美國主要貨櫃港口的進口貨量預計將在二○二六年延續下滑趨勢。

Hackett創辦人Ben Hackett說明，關稅上升正持續衝擊全球供應鏈，使二○二五年第四季開始的美國貨櫃運輸需求明顯疲弱。他們已經看到關稅所造成的需求萎縮，並將從今年第四季持續延伸至明年上半年。由於來自亞洲與歐洲貨量減少，東西岸航線運價也正在下滑。

報告顯示，美國各大港口在十月共處理二百零七萬TEU，較去年同期減少七點九％；十一月預估為一百九十一萬TEU（較去年同期減十一點六％），十二月則預測為一百八十六萬TEU（較去年同期減十二點七％），將是自二○二三年六月以後最淡的單月吞吐量，相較今年七月高峰二百三十九萬TEU，出現明顯落差。

報告指出，儘管十一、十二月一向是淡季，但去年底因碼頭罷工疑慮使進口量升高，加上多數零售商為避開新一波關稅而提前進貨，使今年假期庫存充足，但也形成後續數月貨量出現「真空期」。

NRF供應鏈與關務政策副總裁Jonathan Gold表示，門市庫存充裕、已準備迎接創紀錄的假期銷售，但二○二六年貿易政策仍存有高度不確定性。他認為，無論政策如何演變，零售商都會調整供應鏈，以確保消費者仍能買到價格可負擔的商品。

美國關稅政策近期持續動盪，政府雖已下調部分食品關稅，但更多依據《國際緊急經濟權力法》制定的關稅正面臨最高法院審查，即便法院裁定撤銷，美國政府仍可能依其他貿易法源重新實施。

二○二五年全年美國港口貨櫃量預測為二千五百二十萬TEU，較二○二四年的二千五百五十萬TEU下滑一點四％，但優於之前預估五點六％跌幅。展望二○二六年，仍將面臨下跌壓力：一月預測為二百萬TEU（較去年同期減十點三％）、二月一百八十六萬TEU（較去年同期減八點五％）、三月一百七十九萬TEU（較去年同期減十六點八％）、四月一百九十七萬TEU（較去年同期減十點九％）。

儘管航運市場面臨逆風，NRF預期，今年假期零售銷售將首度突破一兆美元，較去年成長介於三點七％至四點二％，零售端需求與進口量走勢脫鉤，顯示企業提前備貨策略奏效，也反映業者在關稅壓力下吸收成本能力。

報告指出，關稅政策仍將是二○二六年主導美國貨物流向的關鍵因素，航運市場也將持續因需求轉弱而調整。