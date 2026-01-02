2026年考照新制一次看！筆試更難、路考更嚴 70歲繳回駕照回饋3.6萬

公路局今（2）日召開記者會說明，2026年起駕照管理三大策略及分階段實施的四項措施，目標全面提升汽、機車考照安全性與道路風險判斷能力，並加強高齡及高風險駕駛管理，降低交通事故死亡率，與國際標準接軌。

考照制度調整

筆試全面取消是非題，改為選擇題，新增「危險感知」、「情境判斷」題型，模擬真實路況，機車筆試題庫達1050題，危險感知題占比提高至30%；汽車筆試題數由40題增至50題。

新制上路時程方面，機車筆試新制將於2026年1月30日正式實施，汽車筆試新制則預計於2026年6月上路。

路考項目加嚴

路考制度也同步加嚴，未來將新增「停讓行人」考驗，無論場內或實際道路駕駛皆須通過測驗，小型車考照將加考視野死角確認及無號誌路口操作，大型車則新增「指差確認」動作，要求駕駛於起步、變換車道及轉彎前確實確認行人與周邊狀況。此外，汽車路考路線將於年底改採隨機抽籤制，以避免考生僅熟記固定路線。

實施時程方面，汽車路考新增項目將於2026年3月上路，路考路線隨機抽籤預計於2026年12月實施；機車實地道路路考則規劃於2027年試辦。

高齡駕駛換照規定下修

在高齡駕駛管理方面，換照年齡將由原本的75歲下修至70歲，未來70至74歲駕駛人須通過體檢並完成3小時安全教育課程，方可換發有效至75歲的駕照；75歲以上長者則維持每3年換照一次，並加做認知功能測驗，以確保行車安全。

此外，交通部推出超值回饋方案，年滿70歲以上的長者，若自願繳回駕照並加入TPASS常客方案，使用敬老卡搭乘公車、捷運、台鐵等公共運具，政府將依實際支出金額補助50%回饋金，每月回饋上限1500元，補助為期2年，累計最高可領到3萬6000元。

違規與無照駕駛重罰

在違規與無照駕駛管理方面，相關罰則將全面加重，未來無照駕駛罰鍰提高，最高可處6萬元，並得移置保管車輛；累犯計算期間也將由原本5年延長至10年。另外，規定一年內若有重大違規達3次者，須強制參加道路交通安全回訓課程，至於遭吊扣或吊銷駕照的駕駛人，則必須完成實地駕駛訓練後，方可重新領取駕照。

