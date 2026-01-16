2026年股債如何配置？年終獎金該All in嗎？專家點出操作心法，三種解法提高勝率

全球股市萬馬奔騰，也讓許多投資人眉開眼笑，但考量當前價格已經不便宜，接下來該如何配置，才能在控管風險下提升投資效益？專家認為，2026年整體投資環境仍維持「股優於債」的結構，整體策略應避免重押單一市場，透過分散配置與自動化機制，提高長期投資勝率。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，AI應用正加速落地，所帶動的生產力提升與資本支出循環，已經成為穿越景氣波動的核心主線。美國在政策環境相對友善下，科技創新動能仍具延續性；日本與台灣則在全球科技供應鏈重組與地緣安全考量中，展現結構性優勢。配置上，可以美國科技與AI為核心，搭配日本與台灣的科技供應鏈機會，並視市場變化動態調整。

展望債市表現，張榮仁分析，聯準會（Fed）仍有降息空間，短端利率可望下行，但AI所帶來的投資週期與名目增長動能，使長天期公債殖利率不易重返過去的低利率區間，建議穩健型投資人聚焦存續期間控管與票息收益，同時留意信用市場與新興市場的結構性機會。其中，新興市場債或邊境市場債因風險溢酬較高、與成熟市場連動性低，有助提升整體投資組合的風險調整後報酬。

至於即將入袋的年終獎金，究竟該一筆投入或分批進場？張榮仁認為兩者並無絕對優劣，關鍵在於投資期間與風險承受度。對於具備中長期投資規劃、且能承受短期波動的投資人而言，一次進場仍具效率優勢，可以透過「母子基金」架構進行配置，例如鉅亨買基金推出的《鉅寶盆》，以穩健型母基金為核心，搭配成長型子基金，並透過停利回母基金與定期加碼機制，讓資金在風險控管下持續參與市場成長。

若有現金流需求，則可搭配《鉅亨自由Pay》機制，根據個人需求設定提領金額、比率與時間，在保留資產投資動能的同時，靈活掌握現金流節奏。系統也可於市值下滑至特定水位時自動暫停提領，協助投資人在市場震盪期間守住本金，提升資產配置的彈性與續航力。

然而，在市場波動仍高、投資人對進場時點較為猶豫的情況下，分批進場仍是多數人較能執行的策略。張榮仁建議，除了定期定額，若能在市場急跌時自動加碼，有助加快單位數累積、提高長期勝率。「鉅亨超底王」即透過條件式加碼機制，協助投資人在市場修正時有紀律地布局，避免情緒化操作，特別適合希望降低一次進場風險、平衡投資心理壓力的投資人。





