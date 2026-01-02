2026年股匯開紅盤 台股續創高新台幣量縮小升

（中央社記者潘姿羽台北2日電）2026年台灣股匯市開紅盤，不過股匯熱度存在明顯落差，台股激情延續，續創盤中、收盤新高，新台幣匯率量縮小升，今天收盤收31.419元，升1.9分，但交投清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅13.1億美元。

台股2026年開紅盤，在法人買盤回流下，台積電今天震盪走高，收盤漲35元，再創1585元新天價，加上記憶體、被動元件及機器人等族群上揚，指數盤中上攻29363.43點，終場收在29349.81點，續創盤中、收盤新高。

台股啟動攻勢，支撐新台幣匯率走勢偏升，新台幣兌美元今天開盤價為31.42元，盤中最高升抵31.36元、最低31.447元。

外匯交易員指出，外資陸續歸隊，今天也買超台股，但在匯市未見大量匯入，加上陸續有美元買盤進場，使得新台幣震盪微升，還沒擺脫膠著態勢。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值3.6分或0.1%，週線連2升。

外匯交易員分析，去年下半年台股持續走高，外資卻不斷匯出，導致股匯市連動性降低，目前看來台股蓄勢待發，但這股力道是否能帶動新台幣匯率，仍取決於外資動向；短線先看外資是否匯入回補台股，緊接著是美國聯準會新任主席人選何時出爐，也將牽動市場情緒。

展望2026年，市場多認為在美國聯準會延續寬鬆路徑之下，新台幣開啟緩升格局；不過匯銀人士指出，美國聯準會後續政策路徑、壽險業美元買盤的變化、外資動向等因素難以捉摸，新台幣應緩步升值，先花點時間挑戰31元整數大關，再看國際局勢如何發展。（編輯：林家嫻）1150102