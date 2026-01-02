2026年股市怎麼走？專家提關鍵字：AI、選舉、降息

美國股市正準備告別連續第三年錄得雙位數百分比漲幅的強勢表現。隨著時間邁入2026年，市場普遍認為，要再複製過去幾年的亮眼成績，難度顯著升高，必須同時仰賴企業獲利持續強勁成長、聯準會維持甚至加大寬鬆政策力道，以及人工智慧（AI）相關投資熱潮不墜。



這波多頭行情可追溯至2022年10月，當時市場在歷經通膨飆升與快速升息後逐步回穩。其後，美國股市在AI題材帶動下重新獲得資金青睞，加上聯準會政策立場轉向寬鬆、經濟展現韌性，成功化解市場原先對衰退的憂慮，推動指數持續走高。即使如此，這段漲勢並非一路平順。2025年4月，川普政府宣布超出市場預期的關稅措施，一度引發股市劇烈修正，凸顯政策不確定性對市場情緒的衝擊。

美企獲利前景依舊被視為穩健



從數據來看，標普500指數在2023年上漲24%，2024年再漲23%，2025年全年仍累積超過16%的漲幅，三年連續交出亮眼成績。市場如今關注的是，這樣的節奏是否能在2026年延續。

CFRA首席投資策略師山姆．斯托瓦爾（Sam Stovall）指出，要再出現一年強勁的雙位數報酬，市場條件必須「所有引擎同時全速運轉」。他直言，當前不利因素不少，雖然不排除出現超出預期的好年，但不太可能再複製過去那種「超級好年」的表現。斯托瓦爾對標普500在2026年底的目標價為7400點，約較目前水準上看8%。

與此同時，部分機構對前景仍抱持相對積極態度。多位市場策略師對2026年的目標價預期超過10%的潛在漲幅，其中德意志銀行提出的8000點目標，意味著仍有約17%的上行空間。

支撐多頭論述的核心之一，是美國企業獲利前景依舊被視為穩健。根據倫敦交易所集團（LSEG）獲利研究主管吉德．迪希隆（Tajinder Dhillon）的統計，市場預期標普500成分股在2026年的整體獲利成長率將超過15%，高於2025年約13%的成長幅度。

值得注意的是，獲利動能預期不再僅由少數科技巨頭支撐。分析指出，隨著財政刺激與相對寬鬆的貨幣政策持續支撐經濟與消費者支出，獲利成長來源正逐步擴散至更多產業與企業，而非集中於少數權值股。

市場對AI的高度期待推升股市



過去幾年，市場高度聚焦於被稱為「七大巨頭」（Magnificent Seven）的超大型科技企業，包括輝達、蘋果與亞馬遜。根據LSEG資料，這些企業在2024年的獲利年增率高達37%，遠高於標普500其他成分股僅約7%的表現。不過，市場預期這種差距將在2026年明顯收斂，七大巨頭的獲利成長率預估約為23%，其餘成分股則可望提升至13%。

Man Group首席市場策略師克里斯蒂娜．霍伯（Kristina Hooper）指出，若標普500中其餘493檔股票的獲利成長持續改善，且相關趨勢逐漸被證實，將有助於整體市場在2026年維持雙位數報酬的可能性。

然而，投資人同時意識到，當前股市估值已處於相對高檔，進一步擴張的空間有限，使得獲利成長的重要性更加凸顯。近年推升估值的關鍵因素之一，是市場對AI的高度期待，包括資料中心與算力基礎建設的巨額投資，以及AI應用需求的長期想像空間。但近期部分科技股與AI概念股因市場質疑資本支出回報而承壓，顯示這項議題在2026年仍將是左右行情的重要變數。

LPL Financial首席股票策略師傑夫．布赫賓德（Jeff Buchbinder）表示，若企業開始縮減先前已對外預告的大規模資本支出，或市場對AI投資回報的信心明顯動搖，股市可能面臨持平甚至小幅下跌的一年。

除了企業面因素，貨幣政策仍被視為影響2026年市場走勢的另一核心關鍵。投資人期待經濟成長能適度放緩，以壓抑通膨並促成更多降息，但又不至於引發實質衰退。根據聯邦基金期貨市場的定價，投資人預期2026年至少還會有兩次、各25個基點的降息空間；在此之前，聯準會已於2024年與2025年間累計降息175個基點。

2026年聯準會是否進一步轉向寬鬆？



PNC Financial Services Group首席投資策略師馬永裕指出，他最關注的驅動因素之一，是聯準會是否能持續維持相對寬鬆的政策立場。市場同時密切關注川普預計於2026年初提名的聯準會主席人選，部分投資人將其視為政策可能進一步轉向寬鬆的訊號，但也有人擔心央行獨立性因此面臨考驗。

從歷史經驗來看，2026年的潛在報酬呈現好壞參半的訊號。LPL Research統計顯示，自1950年以來的七次多頭市場中，進入第四年的平均漲幅為12.8%，其中六次當年仍錄得正報酬。然而，另一項不利因素在於美國期中選舉年的不確定性。根據CFRA資料，標普500在期中選舉年平均僅上漲3.8%，明顯低於總統任期其他三年約11%的平均表現。

市場也持續評估其他潛在變數的影響。馬永裕指出，雖然關稅議題在2025年初引發劇烈波動後，已暫時淡出市場焦點，但美中這兩個全球最大經濟體之間的關係，仍可能在2026年對股市走勢產生關鍵影響。他認為，美中之間若出現實質性突破，將可能成為目前市場預期尚未完全反映的正面催化劑。



