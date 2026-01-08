2026年臺灣咖啡新產季登場 邀您品味屬於臺灣的島嶼風味

記者鍾和風/高雄報導

目前正值2026年臺灣咖啡新產季，農業部農糧署表示，國內南投、雲林、嘉義、臺南、屏東、花東等各咖啡主要產區正陸續採收後製，產製出新一季風味飽滿、品質亮眼的臺灣咖啡，每一杯皆展現出臺灣多元的風土特色與咖啡農精緻的農業技術，邀請所有咖啡愛好者把握機會走訪產區，一同品味屬於臺灣的島嶼風味。

咖啡鮮果日曬發酵約2-6週後果實轉為深褐色。(圖/農糧署提供)

農糧署指出，臺灣咖啡產地橫跨西部山區、丘陵及東部縱谷等，受海拔高度、氣候條件與土壤性質差異影響，形成層次豐富且辨識度高的風味光譜。整體而言，臺灣咖啡普遍展現明亮而不刺激的酸質、乾淨細緻的口感，以及果香、花香與甜感交織的平衡風味，部分產區咖啡更帶有蜂蜜、焦糖、巧克力或堅果等尾韻，充分展現精品咖啡應有的風味深度與完整度。

農糧署持續輔導國產咖啡提升品質，近二年(113-114年)針對各產區辦理超過40場次的栽培管理、後製處理技術講習及國際研討會等，協助產區持續提升產製技術，並進一步發展產區風味特色；導入杯測品評技術，並透過與消費端業者合作，深入至少6個產區實地指導，立產區自主品管能力，同時協助農民瞭解消費市場喜好與品質要求。該署也協助各產區針對後製加工階段，導入28臺AI挑豆機及若干臺自動化後製處理設備，除了改善缺工之困境，也使整體品質表現更加穩定、量能更加提升，逐步建立臺灣咖啡在國內外精品市場的好口碑，並展現可適應手沖、義式等多元沖煮方式的高度市場彈性。

農糧署強調，臺灣咖啡不僅是一項農產品，更是結合在地文化、環境生態與職人精神的風土產業。後續該署將持續輔導各產區透過行銷推廣、生豆評鑑及通路媒合等方式，協助提升臺灣咖啡品牌能見度，拓展消費市場，並鼓勵消費者以實際行動支持國產咖啡。誠摯邀請國內外消費者把握新產季時機，品嚐來自臺灣土地的最新鮮咖啡風味，從一杯咖啡中感受島嶼風土的細膩層次，共同為臺灣咖啡產業注入永續發展的動能。倘不知道如何入手，歡迎參考「臺咖地圖」(網址：https://bit.ly/3Lp2SqR )所標示的咖啡廳及咖啡莊園，幫助您找到心中最驚豔的那杯臺灣咖啡。