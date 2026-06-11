2026年臺灣國際兒童及青少年嘉年華 9月高雄登場
文化部主辦、高市府文化局與高雄市立圖書館承辦的「二○二六年臺灣國際兒童及青少年嘉年華」，即將於九月廿三至廿七日在高雄展覽館與喜樂時代總圖店登場，以三大活動主軸「未來世代書展」、「Young Boom！劇場」及「Tiffi外送中兒少影展」，提供兒童及青少年多元、跨域的藝文體驗；昨(十)日舉行宣告記者會，文化部政務次長李靜慧、高市府秘書長郭添貴、高市府文化局長王文翠、高雄市立圖書館長李金鴦、「未來世代書展」策展人閻鴻亞（鴻鴻）、法國在台協會學術合作暨文化處長周書安、公視代理總經理謝玒玲一同出席，宣告活動正式起跑。(見圖)
文化部政務次長李靜慧表示，過去具備高濃度國際知識的聚會多集中於臺北，沒有機會到其他縣市與民眾做直接接觸，而她過去曾多次南下參加高雄城市書展，對於高市府處理閱讀、看待閱讀有著深刻的感受，回來後與文化部長李遠討論，思考如何將臺北國際書展的能量擴展為更大的城市力量。因此，文化部決定推出以兒少為主題、不限單一城市巡迴的新模式，繼去年於臺中市試辦首屆兒少書展後，今年也讓活動全面升級，雖然名義上是第二屆國際兒少書展，但它更是第一屆由文化部主導，完整整合表演藝術、電影、書籍與出版等領域，正式蛻變而成的「臺灣國際兒童及青少年嘉年華」。在與高市府討論過程中，李遠看見高市府策劃的用心與努力，決定加碼擴展活動內容，並強調，「文化部的資源不能只有書展單一的力量」，於是加碼表演藝術活動，以及邀請公視主辦的台灣國際兒童影展（TICFF）一同加入，使得資源能夠更加豐沛的進行跨界結合。此外，本屆由法國擔任主題國，法國過去在台北國際書展已有多次擔任主題國的豐富經驗，這次將為高雄的展場注入強大的國際視野與文化交流脈絡。文化部期盼透過中央與地方的緊密合作，將這場兼具地方特色與國際水準的盛典，作為獻給全國親子與年輕朋友的文化大禮。
高市府秘書長郭添貴指出，高雄已從傳統工業城市成功轉型為引領科技與流行文化藝術的海洋之都，非常榮幸能與文化部聯手，將這場國家級的兒少文化盛事帶到南方；為了落實文化平權，高市府與文化部更特別攜手挹注資源，全面邀請嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣的偏鄉學童共襄盛舉，消弭城鄉閱讀差距。九月廿三至廿七日期間，高雄展覽館、高市圖總館及喜樂時代影城將全面連動，引進高達四十五國、逾百部優秀兒少影片與各國跨域節目，誠摯邀請全國大小朋友來到高雄，透過一本書、一場戲或一部電影打開心中世界的窗，共同見證這場最驚艷的兒少藝術饗宴。
「未來世代書展」邀請出版、劇場表演、電影三棲的閻鴻亞（鴻鴻）擔任策展人，鴻鴻說明，書展可為孩子打開一扇窗，進入閱讀的領域；這次書展以「自由玩餐桌」為主題，從日常所需的「飲食」出發，從地方習俗、環境生態，將展場打造成一座大型的閱讀、飲食、生活與知識體驗營。童書主題館、青少年主題館、圖像及繪本故事館及主題選書區，都以飲食為主題開展延伸，各有其相應選書、互動或體驗設計，邀請兒少、家長走進書展，從遊戲中理解文本、生態、歷史、環境以及多元文化；另設計國家語言館，展示寫給兒童及青少年的國家語言作品，呈現臺灣眾聲交響的文化底蘊，期待兒少讀者們以飲食為媒介，以「自由玩」為方法，進入閱讀的遊戲場；期待未來世代書展不只給未來的孩子，也給書展未來的可能性，使閱讀不僅成為目的，而是可以通往任何想去地方的橋梁。
此外，本屆書展由法國擔任主題國，法國在台協會學術合作暨文化處長周書安提到，上周剛於高雄結束的法國生活節成果豐碩，有三十萬人次參加，九月份再次回到高雄，帶動臺法文化交流；法國在台協會將與信鴿法國書店共同規劃，以多元與情緒為主題，聚焦當代法國創作的蓬勃活力，以及出版與影音改編之間日益緊密的連結。其中一大亮點是《Badass女英雄群像》特展，以幽默風趣的方式呈現十位顛覆傳統性別刻板印象的女性漫畫人物，探討漫畫作品中女性角色的呈現。此外，今年是《小王子》在法國出版八十周年，在法國館也會設置特展區。法國館準備各種活動，向臺灣民眾呈現法國兒少出版品出版量能，在國際作家及插畫家邀約方面，法協邀請喬納森‧加尼耶（Jonathan Garnier）與艾蜜莉‧弗雷謝（Amelie Flechais）、塞得里克‧哈瑪迪野（Cedric Ramadier）、文森‧布爾喬（Vincent Bourgeau）、艾莉絲‧梅戴妮兒（Alice Meteignier）與朴世韓（Saehan Parc）也將應邀來臺。其中艾莉絲‧梅戴妮兒與朴世韓為法國在台協會福爾摩沙藝術駐村計畫獲選插畫家，將在臺灣駐村一個月實地感受臺灣的風土文化。書展期間，法國館也會邀請法國兒少知名出版社來臺灣與臺灣出版社交流，尋找版權合作的機會。
「Young Boom！劇場」於高雄展覽館室內及戶外空間推出動漫音樂會、兒童劇、歌仔戲、音樂劇、偶戲、漫才、舞蹈等近二十場表演活動，並有紙風車劇團攜手即將成真火舞團、唐美雲歌仔戲團、國立臺灣交響樂團及高雄市管樂團等，帶來國家劇院級的大型表演。
「Tiffi外送中兒少影展」則是邀請公視結合「二○二六年第十二屆台灣國際兒童影展（TICFF）」，於喜樂時代影城高雄總圖店打造「Tiffi外送中兒少影展」，共計有四廳、五十場次，放映逾百部國際優質片；除精選二○二六年熱門競賽與觀摩片，更針對青少年推出「青春，開播中」單元，探討成長、自我認同與人際關係。開閉幕片分別為榮獲國際大獎的匈牙利《寫給自己的那本書》與日本《Bishu：世界上最溫柔的衣服》，早鳥票將於八月初在OPENTIX開賣。
這次嘉年華主視覺由知名插畫家Croter操刀，以其獨特的超現實細膩畫風，結合長期生活於高雄的城市觀察，將在地文化地標轉化為充滿奇想的嘉年華盛會，邀請大小朋友化身為「城市探險者」，透過「書展、劇場、影展」等三大核心，從生活出發，以多元的形式連結知識、感官與交流，引領民眾展開一場立體且充滿樂趣的港灣探險。
自六月至九月間，將陸續於高雄市內舉辦逾三十場閱讀推廣及影展活動，預先為嘉年華暖身；此外，為鼓勵民眾參與書展，文化部推出門票全額抵用金，凡購票入場者，門票金額可全額折抵現場消費，購票入場當日不限金額消費、購買品項，均可抵用；文化幣在書展現場消費亦可點數放大，二點送一點。雲林以北、東部及離島地區民眾，憑參觀當日前後三日赴高雄市區或自高雄市區出發的交通票券證明、購票紀錄，身障人士及陪同者一名、十八歲以下、十九至二十二歲憑文化幣者，均可免費入場。
歡迎全國各地民眾於中秋及教師連假期間走入嘉年華，體驗閱讀、表演、影響三合一的多元藝文盛宴，相關訊息將陸續於臺灣國際兒少嘉年華官網(https://ticybf.moc.gov.tw/home/zh-tw)公布。
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