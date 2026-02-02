2026年臺灣國際科學展覽會明天登場

參賽師生到新竹體驗客家文化。（科教館提供）

競賽會場設於科教館B1科學展演探索基地。（科教館提供）

「臺灣國際科學展覽會」(TISF)將於明天(3日)登場，本次競賽匯集國內外師生共計32國、667位師生、231件優勝作品進入決賽，是歷年之最，顯示臺灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。今年大會還為了遠道而來的外國師生提前規劃城市走訪及競賽後的文化之旅，希望讓各國參賽師生在2月2日至2月7日為期一週的科學競賽中，更加體驗、認識臺灣獨特的文化。

「2026年臺灣國際科學展覽會」國內作品於去年12月參加初審，共有500多位學生，347件作品報名，最後有306位學生、170件作品進入複賽，將與來自美國、阿爾及利亞、孟加拉、巴西、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞等31個參展國家或地區的87位學生、61件優勝作品，一同進入於2月4日起展開的決賽，角逐數學、化學、動物學、植物學、微生物學、生物化學、醫學與健康科學、行為與社會科學、物理與天文學科、地球與環境科學、電腦科學與資訊工程、環境工程及工程學科等13個科別的大會首獎以及大會最高榮譽—青少年科學獎。

今年最大的改變是在國內增設了技術型高中報名的工程學科B組，讓技高同學以實務性的研究角逐大會獎，並從中遴選代表臺灣出國角逐2026年度各項國際科學盛事的青年國手。今年也將選拔青少年國手代表臺灣征戰世界，包括2026年度的美國國際科技展覽會(ISEF)、義大利科學博覽會(FAST)、突尼西亞國際工程與科技節(I-FEST2)、丹麥青年科學家展覽及競賽、加拿大科學博覽會(CWSF)、土耳其國際數學科學工程展覽會(1923 IMSEF)、歐洲科學博覽會(ESE)、日本高中化學競賽、巴西科學博覽會(MOSTRATEC)、盧森堡國際科學博覽會、印尼世界創新科學作品奧林匹亞競賽(World Innovative Science Project Olympiad)及瑞士國際人才論壇(ISFT)等國際科學博覽會，讓我國學生能至國外觀摩交流，並分享科學研究的成果。

今年也特別擴大舉辦作品公開展覽，所有國內外參展學生將在2月6日上午9時至下午4時親自解說參展作品研究內容及心得，歡迎對科學研究有興趣的師生們前往交流。更多競賽資訊請洽【臺灣國際科學展覽會】專網查詢。